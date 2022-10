La Russie arrête huit personnes après l’explosion d’un pont en Crimée

Huit personnes ont été arrêtées lors de l’explosion de samedi qui a endommagé le seul pont reliant la Crimée annexée au continent russe, marquant un tournant critique dans l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

Le Service fédéral de sécurité (FSB) russe a affirmé que le principal service de renseignement du ministère ukrainien de la Défense, son chef Kyrylo Budanov, et ses employés et agents avaient organisé “l’attaque terroriste” sur le pont routier et ferroviaire du détroit de Kertch, a rapporté le média d’État russe RIA Novosti a rapporté mercredi.

“Pour le moment, cinq citoyens russes, trois citoyens ukrainiens et arméniens, qui ont participé à la préparation du crime, ont été arrêtés dans le cadre d’une affaire pénale”, selon le rapport du FSB et de la commission d’enquête russe. RIA Novosti.

“L’engin explosif était dissimulé dans des rouleaux avec un film de construction en polyéthylène sur 22 palettes d’un poids total de 22 770 kilogrammes”, a ajouté le rapport du FSB, a également rapporté RIA Novosti.

L’Ukraine n’a pas encore commenté publiquement les nouvelles allégations du FSB et de la commission d’enquête russes.

L’explosion du pont de Crimée au cours du week-end a porté un coup dur à ce que le Kremlin appelle sa “campagne militaire spéciale” en Ukraine, alors que Moscou contrecarre le moral bas des troupes russes et la diminution des fournitures militaires.

Le pont est stratégiquement important car il relie la région russe de Krasnador à la péninsule de Crimée, que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014 dans un geste vivement critiqué par la communauté internationale.

C’est une artère essentielle pour approvisionner la Crimée à la fois pour ses besoins quotidiens et pour l’approvisionnement de l’armée. Au cours des derniers mois, des dizaines de convois militaires russes ont utilisé le pont, transportant des véhicules, des blindés et du carburant.

Le trafic automobile et ferroviaire limité a redémarré sur le pont après l’explosion. Cependant, les véhicules plus gros comme les camions lourds, les fourgonnettes et les autobus voyagent par ferry.

Des responsables russes avaient précédemment affirmé que l’explosion avait été causée par l’explosion d’un camion sur le pont routier. Le rapport indique que l’engin explosif a été envoyé du port d’Odessa au début du mois d’août de cette année via la Bulgarie, la Géorgie et l’Arménie, a rapporté le média d’État russe TASS.

L’explosion a également déclenché une réponse fébrile du Kremlin, qui a utilisé l’explosion pour justifier une vague de frappes aériennes brutales à travers l’Ukraine lundi dans des scènes qui ont fait écho aux premiers jours de l’invasion.

Au moins 19 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées lors des attaques, qui visaient des infrastructures énergétiques critiques à Kyiv et dans d’autres grandes villes ukrainiennes, selon des responsables ukrainiens.

Le président russe Vladimir Poutine a par la suite menacé de nouvelles réponses “dures” qui correspondent “au niveau de menace pour la Fédération de Russie, n’en doutez pas”, tout en accusant Kyiv de “terrorisme”.

Plus tôt, les responsables ukrainiens s’étaient réjouis de l’explosion du pont mais n’avaient pas revendiqué la responsabilité de l’attaque.