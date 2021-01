Moscou – Les autorités russes ont rassemblé plusieurs autres militants de l’opposition, y compris des alliés proches du critique emprisonné du Kremlin Alexey Navalny, dans le cadre d’une campagne de pression visant à contenir les manifestations de ce week-end déclenchées par l’arrestation de Navalny. Moscou pousse également les entreprises internationales de médias sociaux à faire taire les appels pour que les gens se joignent aux rassemblements non autorisés de samedi en faveur de Navalny.

Navalny, 44 ans, était détenu dimanche soir dans un aéroport de Moscou immédiatement à son retour d’Allemagne, où il a passé les cinq mois précédents à se remettre d’un empoisonnement avec l’agent neurotoxique mortel de l’ère soviétique novichok. Il pense que l’attaque a eu lieu en Russie sur ordre du président Vladimir Poutine.

Après qu’un juge l’a ordonné de rester en prison pendant au moins 30 jours en attendant une autre comparution devant le tribunal, les alliés de Navalny ont publié une vidéo en ligne dans laquelle le dissident a vivement critiqué Poutine et a appelé les Russes à « descendre dans la rue » lors de manifestations nationales samedi après-midi.

Son appel a été soutenu par de nombreux supporters, des blogueurs, des rappeurs, des acteurs et des écrivains publiant leurs propres vidéos sur les réseaux sociaux exhortant les gens à assister aux rassemblements. Le soutien a suscité une réaction immédiate du gouvernement russe, les responsables menaçant d’intenter une action en justice contre les plateformes en ligne.

« Les forces de l’ordre réagiront immédiatement aux violations et prendront toutes les mesures nécessaires pour garantir la loi et l’ordre », a déclaré la police de Moscou dans un communiqué publié vendredi.

Plusieurs principaux militants de l’opposition et associés de Navalny ont été arrêtés jeudi et vendredi avant les rassemblements, notamment son proche allié Lyubov Sobol et sa porte-parole Kira Yarmysh. Des policiers ont également rendu visite à de nombreuses personnalités de l’opposition, des journalistes et des militants chez eux à travers la Russie, les avertissant d’éviter les manifestations non autorisées.

Les militants de l’opposition ont prévu des rassemblements samedi dans environ 65 villes du pays, le plus grand étant attendu à Moscou.

Les autorités russes ont demandé à TikTok et à d’autres réseaux sociaux d’empêcher le partage d’informations que le gouvernement juge susceptibles d’amener des mineurs à se livrer à des activités illégales mettant leur vie ou leur santé en danger.

Toutes les plateformes populaires, y compris TikTok, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook, ont été inondées de vidéos en faveur de Navalny.

L’organisme de surveillance des communications du pays, Roskomnadzor, a déclaré qu’il chercherait à infliger une amende aux plates-formes de médias sociaux pour ne pas avoir respecté les restrictions imposées en Russie. L’agence a par la suite affirmé que TikTok avait supprimé ou limité l’accès à 38% des informations identifiées comme illégales dans le cadre des manifestations prévues, tandis que YouTube et Vkontakte avaient limité l’accès à 50% et Instagram à 17%. de leur contenu connexe.

CBS News a demandé des commentaires à TikTok et YouTube sur l’affirmation de l’agence de surveillance russe selon laquelle ils limitaient l’accès au contenu lié aux manifestations sur leurs plates-formes dans le pays.

Vendredi après-midi, il y avait encore de nombreuses vidéos pro-Navalny disponibles sur TikTok et YouTube.

Dans un clip humoristique qui est devenu viral sur TikTok et Twitter, un jeune blogueur utilisant le pseudonyme @neurolera enseigne aux utilisateurs de médias sociaux russes des phrases anglaises pratiques, suggérant qu’ils pourraient se faire passer pour des touristes américains s’ils sont confrontés à la police pendant les rassemblements.

Omg c’est incroyable. Premièrement: comment faire semblant d’être un touriste américain lorsque la police tente de vous arrêter samedi: pic.twitter.com/0fPfSPGSIv

– Tanja Maier (@ tanjamaier17) 21 janvier 2021

« Vous dites: » Vous violez mes droits humains! « », Explique-t-elle.

La détention de Navalny a été rapidement condamnée par les responsables américains et européens et les Nations Unies.

Le chef du conseil des gouverneurs de l’Union européenne a exhorté vendredi Poutine lors d’un appel téléphonique à libérer le chef de l’opposition et a insisté sur une enquête sur son empoisonnement d’août.

« Lors de mon appel avec le président Poutine aujourd’hui, j’ai réitéré [that the] L’UE est unie dans sa condamnation de la détention d’Alexei Navalny et demande sa libération immédiate », a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel, sur Twitter.

Dans mon appel avec le président Poutine @KremlinRussie_E aujourd’hui j’ai réitéré #UE est uni dans sa condamnation d’Alexey #Navalnyet demande sa libération immédiate. La Russie doit procéder d’urgence à une enquête complète et transparente sur la tentative d’assassinat contre lui. pic.twitter.com/gPmhd0TB4o

– Charles Michel (@eucopresident) 22 janvier 2021

Navalny a annoncé son intention de rentrer chez lui depuis Berlin la semaine dernière, malgré l’ouverture d’une nouvelle affaire pénale contre lui en Russie pour fraude.

Le Kremlin pourrait chercher à emprisonner Navalny jusqu’à 13 ans et demi pour ces accusations, a rapporté Bloomberg vendredi, citant des sources. Les partisans de Navalny dans l’opposition russe rejettent toutes les menaces légales contre lui comme une persécution politique artificielle.

Le critique le plus féroce du Kremlin est tombé gravement malade sur un vol intérieur il y a cinq mois. Après plusieurs jours de traitement en Sibérie, il a finalement été transporté par avion dans le coma à Berlin, où des rapports de toxicologie ont confirmé qu’il avait été empoisonné avec le même type d’agent neurotoxique novichok utilisé lors d’une attaque de 2018 contre un ancien agent double russe en Angleterre.

Dans un entretien avec « 60 Minutes » correspondant Lesley Stahl en Allemagne, Navalny a imputé la responsabilité de son empoisonnement directement à Poutine. «Je ne pense pas», dit-il. « Je suis sûr qu’il est responsable. »

La veille des rassemblements prévus, on ne savait pas si les efforts dramatiques du Kremlin pour empêcher une manifestation publique massive de soutien à son plus grand critique fonctionneraient ou se retourneraient de manière spectaculaire.

