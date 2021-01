MOSCOU (AP) – En scandant des slogans contre le président Vladimir Poutine, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue dimanche à travers la vaste étendue de la Russie pour exiger la libération du chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny, poursuivant les manifestations nationales qui ont secoué le Kremlin. Plus de 3 300 personnes ont été arrêtées par la police, selon un groupe de surveillance, et certaines ont été battues.

Les autorités russes ont déployé des efforts massifs pour endiguer la vague de manifestations après que des dizaines de milliers de personnes se soient rassemblées à travers le pays le week-end dernier dans la manifestation de mécontentement la plus grande et la plus répandue que la Russie ait connue depuis des années. Pourtant, malgré les menaces de peines d’emprisonnement, les avertissements aux groupes de médias sociaux et les cordons de police serrés, les manifestations ont de nouveau englouti de nombreuses villes dimanche.

Navalny, 44 ans, un enquêteur anti-corruption qui est le critique le plus connu de Poutine, a été arrêté le 17 janvier à son retour d’Allemagne, où il a passé cinq mois à se remettre d’un empoisonnement par un agent neurotoxique qu’il attribue au Kremlin. . Les autorités russes ont rejeté les accusations. Il a été arrêté pour avoir prétendument violé ses conditions de libération conditionnelle en ne se présentant pas aux réunions avec les forces de l’ordre alors qu’il se rétablissait en Allemagne.

Les États-Unis ont exhorté la Russie à libérer Navalny et ont critiqué la répression des manifestations.

«Les États-Unis condamnent l’utilisation persistante de tactiques dures contre des manifestants pacifiques et des journalistes par les autorités russes pendant une deuxième semaine consécutive», a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken sur Twitter.

Le ministère russe des Affaires étrangères a rejeté l’appel de Blinken comme une «ingérence grossière dans les affaires intérieures de la Russie» et a accusé Washington d’essayer de déstabiliser la situation dans le pays en soutenant les manifestations.

Dimanche, la police a arrêté plus de 3300 personnes lors de manifestations organisées dans des villes des 11 fuseaux horaires de la Russie, selon OVD-Info, un groupe qui surveille les arrestations politiques.

À Moscou, les autorités ont introduit des mesures de sécurité sans précédent dans le centre-ville, fermant les stations de métro près du Kremlin, coupant la circulation des bus et ordonnant aux restaurants et aux magasins de rester fermés.

L’équipe de Navalny a initialement appelé à ce que la manifestation de dimanche se tienne sur la place Loubianka à Moscou, qui abrite le siège principal du Service fédéral de sécurité, qui, selon Navalny, était responsable de son empoisonnement. Face aux cordons de police autour de la place, la manifestation s’est déplacée vers d’autres places et rues centrales.

La police a ramassé des gens au hasard et les a mis dans des bus de la police, mais des milliers de manifestants ont défilé dans le centre-ville pendant des heures en scandant «Poutine, démissionne! et Poutine, voleur! », une référence à un somptueux domaine de la mer Noire qui aurait été construit pour le dirigeant russe et qui a été présenté dans une vidéo très populaire publiée par l’équipe de Navalny.

À un moment donné, des foules de manifestants se sont dirigées vers la prison Matrosskaya Tishina où Navalny est détenu. Ils ont été accueillis par des phalanges de la police anti-émeute qui ont repoussé la marche et chassé les manifestants à travers les cours, détenant des scores et en battant certains avec des matraques. Pourtant, les manifestants ont continué à marcher autour de la capitale russe, zigzaguant autour des cordons de police.

Près de 900 personnes ont été arrêtées à Moscou, dont l’épouse de Navalny, Yulia, qui s’est jointe à la manifestation. «Si nous gardons le silence, ils viendront après n’importe lequel d’entre nous demain», a-t-elle déclaré sur Instagram avant de se présenter pour protester.

Plusieurs milliers de personnes ont défilé à travers la deuxième plus grande ville de Russie, Saint-Pétersbourg, et des échauffourées occasionnelles ont éclaté alors que certains manifestants repoussaient la police qui tentait de faire des arrestations. Près de 600 ont été arrêtés.

Certains des plus grands rassemblements ont eu lieu à Novossibirsk dans l’est de la Sibérie et à Ekaterinbourg dans l’Oural.

« Je ne veux pas que mes petits-enfants vivent dans un tel pays », a déclaré Vyacheslav Vorobyov, 55 ans, qui s’est présenté à un rassemblement à Ekaterinbourg. « Je veux qu’ils vivent dans un pays libre. »

Dans le cadre d’un effort multiple des autorités pour bloquer les manifestations, les tribunaux ont emprisonné les associés et militants de Navalny à travers le pays au cours de la semaine dernière. Son frère Oleg, son assistant principal Lyubov Sobol et trois autres personnes ont été assignés vendredi à résidence de deux mois pour avoir prétendument violé les restrictions relatives aux coronavirus lors des manifestations du week-end dernier.

Les procureurs ont également exigé que les plateformes de médias sociaux bloquent les appels pour rejoindre les manifestations.

Le ministère de l’Intérieur a averti sévèrement le public de ne pas se joindre aux manifestations, affirmant que les participants pourraient être accusés d’avoir participé à des émeutes de masse, passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à huit ans. Ceux qui se livrent à des violences contre la police pourraient faire face à jusqu’à 15 ans.

Près de 4 000 personnes auraient été arrêtées lors de manifestations le 23 janvier appelant à la libération de Navalny qui ont eu lieu dans plus de 100 villes russes, et certaines se sont vu infliger des amendes et des peines de prison. Environ 20 ont été accusés d’avoir agressé la police et ont fait face à des accusations criminelles.

Peu de temps après l’arrestation de Navalny, son équipe a publié une vidéo de deux heures sur sa chaîne YouTube sur la résidence de la mer Noire prétendument construite pour Poutine. La vidéo a été visionnée plus de 100 millions de fois, contribuant à alimenter le mécontentement et à inspirer un flot de blagues sarcastiques sur Internet dans un contexte de ralentissement économique.

La Russie a connu une corruption importante pendant le mandat de Poutine alors que la pauvreté est restée généralisée.

Les manifestants à Moscou ont scandé «Aqua discothèque!», Une référence à l’un des équipements de luxe de la résidence qui comprend également un casino et un salon de narguilé équipé pour regarder des danses de poteau.

Poutine dit que ni lui ni aucun de ses proches ne sont propriétaires de la propriété. Samedi, le magnat de la construction Arkady Rotenberg, un confident de longue date de Poutine et son partenaire occasionnel de judo, a affirmé qu’il était lui-même propriétaire de la propriété.

Navalny est tombé dans le coma le 20 août lors d’un vol intérieur de la Sibérie à Moscou et le pilote a détourné l’avion pour qu’il puisse être soigné dans la ville d’Omsk. Il a été transféré dans un hôpital de Berlin deux jours plus tard. Des laboratoires en Allemagne, en France et en Suède et des tests de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques ont établi qu’il avait été exposé à l’agent neurotoxique Novichok.

Les autorités russes ont refusé d’ouvrir une enquête criminelle à part entière, affirmant qu’il n’y avait pas de preuves qu’il avait été empoisonné.

Navalny a été arrêté immédiatement à son retour en Russie au début du mois et emprisonné pendant 30 jours à la demande du service pénitentiaire russe, qui a allégué qu’il avait violé la probation de sa peine avec sursis suite à une condamnation pour blanchiment d’argent de 2014 qu’il avait rejetée comme vengeance politique. .

Jeudi, un tribunal de Moscou a rejeté l’appel de Navalny à la libération, et une autre audience la semaine prochaine pourrait transformer sa peine de 3 ans et demi avec sursis en une peine qu’il doit purger en prison.