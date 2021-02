La Russie arrête 19 militants présumés pour avoir planifié des attentats terroristes dans le Caucase

Les services de sécurité russes ont arrêté 19 militants présumés d’un groupe islamiste radical, les accusant de préparer des attaques dans le Caucase du Nord.

Le Service fédéral de sécurité (FSB) a annoncé lundi les arrestations après avoir effectué des perquisitions dans «leurs lieux de résidence et des rassemblements secrets».

Une mitrailleuse, un fusil automatique et plus de 40 exemplaires de matériel extrémiste ont été saisis par les autorités.

Un engin explosif improvisé contenant plus de 3 kilogrammes de TNT a également été trouvé dans une zone forestière voisine dans le cadre des recherches.

Les personnes détenues seraient des membres du groupe Takfir wal-Hijra (Anathème et exilé), qui est interdit en Russie depuis 2010.

Les dix-neuf suspects ont été détenus à Karachayevo-Tcherkessie, dans la région de Krasnodar, dans la région de Rostov et en Crimée, la péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014, selon un FSB déclaration.

Ils ont été accusés de « promouvoir l’idéologie et de recruter de nouveaux partisans » et de « planifier de commettre des actes de sabotage et de terrorisme ».

Le Caucase russe a été secoué par deux conflits meurtriers dans les années 1990 et 2000 entre les forces fédérales et la rébellion séparatiste tchétchène, qui a finalement prêté allégeance au groupe État islamique en juin 2015.

La région a été en proie à des attaques de militants contre des responsables de la sécurité, mais les groupes armés sont beaucoup moins actifs que les années précédentes.

« Nous continuerons de prendre des mesures pour identifier et réprimer les activités des organisations extrémistes », a déclaré le FSB.