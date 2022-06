La Russie “arme” la nourriture, dit Joly aux partenaires du Commonwealth

Les dirigeants du Commonwealth, réunis pour la première fois en quatre ans, ont discuté de la sécurité alimentaire et du risque de famine alors que le ministre des Affaires étrangères du Canada cherchait à rejeter la responsabilité de la crise imminente sur les pieds de la Russie.

“Ce qui est clair pour nous, c’est que la Russie militarise la nourriture, fait des ravages dans de nombreux pays du monde et met 50 millions de vies en danger”, a déclaré Mélanie Joly aux journalistes vendredi soir, tout en récapitulant le premier jour de la Réunion du Commonwealth à Kigali, Rwanda.

L’Ukraine est le quatrième exportateur mondial de céréales et aurait plus de 30 millions de tonnes de céréales en stock, en attente d’exportation. On dit que les agriculteurs construisent des silos temporaires et s’inquiètent car la récolte d’été n’est qu’à quelques semaines.

Les ports de la mer Noire du pays d’Odessa, Pivdennyi, Mykolaiv et Chornomorsk servent de terminaux majeurs – expédiant environ 4,5 millions de tonnes de céréales par mois, mais un blocus naval russe empêche tout mouvement.

Un rapport récent du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) basé à Washington a conclu que la Russie profite des goulots d’étranglement des transports pour attaquer les installations de stockage de nourriture de l’Ukraine.

Les forces russes ont attaqué des silos à grains à travers le pays et volé environ 400 000 à 500 000 tonnes de céréales dans les régions occupées, selon le ministère ukrainien de la Défense.

Le rapport du SCRS, mis en ligne le 15 juin, notait que “la Russie a détruit l’une des plus grandes installations de stockage de nourriture d’Europe à Brovary, à environ 19 kilomètres au nord-est de la capitale ukrainienne, Kyiv”.

Des journalistes entrent dans un entrepôt détruit pour stocker de la nourriture, après une attaque de la Russie 12 jours auparavant à Brovary, à la périphérie de Kyiv, le 29 mars. (Rodrigo Abd/Associated Press)

Le sujet du blocus russe des exportations de céréales ukrainiennes sera également au centre de la réunion des dirigeants du G7, à partir de dimanche en Allemagne.

Le président russe Vladimir Poutine a livré la semaine dernière une critique cinglante de la crise, accusant les États-Unis et non les actions militaires russes en Ukraine de mettre en danger la sécurité alimentaire et la hausse de l’inflation et des prix du carburant.

Il a renforcé le message lors d’un appel téléphonique la semaine dernière avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui était l’un des dirigeants du Commonwealth à sauter la réunion de cette semaine.

L’Afrique dépend fortement des céréales ukrainiennes et, dans une moindre mesure, des céréales russes.

Pour les dirigeants qui se sont présentés au Rwanda, Joly a déclaré que le Canada avait été clair en attribuant la responsabilité de la crise.

Les sanctions ne sont pas à blâmer, dit Joly

“Ce n’est pas la faute des sanctions occidentales”, a-t-elle déclaré. “C’est vraiment la guerre de choix de Poutine qui affecte la sécurité alimentaire dans le monde.”

Dix membres du Commonwealth se sont abstenus de condamner l’invasion de l’Ukraine par Moscou dans une résolution des Nations Unies au printemps dernier.

Joly a déclaré qu’elle croyait que le Canada avait fait des « progrès » lors de la conférence en convainquant certains de ces pays de se tenir plus fermement aux côtés de l’Ukraine, mais elle n’a pas été précise.

Lors d’une session politique tenue avant la réunion des dirigeants du Commonwealth, il y avait un appel pour que les pays africains soient plus autosuffisants en approvisionnements alimentaires pour compenser les importations.

Agnes Kalibata, présidente de l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), a déclaré lors de la conférence que le secteur agricole dans les pays en développement du Commonwealth est “fortement sous-investi”. Elle a appelé à un financement adéquat pour stimuler “la productivité du secteur, renforcer sa résilience et faire face au changement climatique, ainsi que créer des emplois”, selon les médias locaux.