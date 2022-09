La Russie appuie sur le bouton de panique et augmente le risque de guerre nucléaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Ce que craignaient de nombreux observateurs de la guerre en Ukraine est sur le point de se produire. Les dirigeants séparatistes de quatre enclaves contrôlées par les forces russes et leurs mandataires en Ukraine ont annoncé que des “référendums” seraient organisés de vendredi à mardi pour décider si leurs territoires rejoindraient la Russie. Ces votes, qui sont illégaux au regard du droit ukrainien et international et considérés par la plupart des analystes comme une imposture, sont similaires à ce que la Russie a déployé après son annexion de la Crimée en 2014. Contrairement à cela, l’emprise militaire du Kremlin sur ces petits États dans les régions ukrainiennes de Kherson, Donetsk, Louhansk et Zaporizhzhia est plus ténue, l’Ukraine étant au milieu d’une offensive en cours pour chasser les troupes russes de plus de régions du pays.

La poursuite de l’annexion russe des terres ukrainiennes – quelle que soit la nature fallacieuse de la décision – marque le dernier coup de dés du président russe Vladimir Poutine. Humilié sur le champ de bataille ces dernières semaines, il pense peut-être que changer les faits politiques sur le terrain pourrait contrecarrer les avancées ukrainiennes et forcer un recalcul parmi les gouvernements occidentaux. “Après avoir annexé les territoires, Moscou déclarerait probablement que les attaques ukrainiennes contre ces zones sont des assauts contre la Russie elle-même, ont averti les analystes, un déclencheur potentiel pour une mobilisation militaire générale ou une escalade dangereuse telle que l’utilisation d’une arme nucléaire contre l’Ukraine”, a écrit ma collègue Robyn Dixon.

Au moment d’écrire ces lignes, Poutine devait prononcer un discours aux premières heures de la matinée de mercredi décrivant éventuellement les prochaines étapes de la Russie. Le parlement de son pays est en train de faire adopter un projet de loi qui durcira les peines pour une foule de crimes, tels que la désertion et l’insubordination, s’ils sont commis lors de la mobilisation militaire ou de situations de combat. Les partisans de la ligne dure pro-guerre ont appelé à des mesures plus strictes pour soutenir l’effort de guerre en berne de la Russie. Ils estiment également qu’un resserrement du contrôle sur le territoire ukrainien occupé par la Russie fera monter les enchères en faveur du Kremlin.

“A en juger par ce qui se passe et ce qui est sur le point de se passer, cette semaine marque soit la veille de notre victoire imminente, soit la veille de la guerre nucléaire”, a déclaré Margarita Simonyan, rédactrice en chef de la chaîne de propagande d’État RT, tweeté. “Je ne vois aucune troisième option.”

Les responsables ukrainiens n’ont pas été impressionnés. « Des ‘référendums’ factices ne changeront rien. Aucune « mobilisation » hybride ne le sera non plus » a répondu le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. « La Russie a été et reste un agresseur occupant illégalement des parties du territoire ukrainien. L’Ukraine a parfaitement le droit de libérer ses territoires et continuera de les libérer quoi que dise la Russie.

L’offensive ukrainienne a contrecarré les plans d’annexion de la Russie à Kharkiv

Ce sentiment a été partagé par le président français Emmanuel Macron lors de son discours mardi à l’estrade de l’Assemblée générale des Nations Unies. Il a présenté les actions russes depuis l’invasion du 24 février comme “un retour à l’ère de l’impérialisme et des colonies” et s’est adressé directement aux nations du monde en développement qui semblent être assises sur la clôture pendant ce conflit. “Ceux qui se taisent maintenant sur ce nouvel impérialisme, ou qui en sont secrètement complices, font preuve d’un nouveau cynisme qui détruit l’ordre mondial sans lequel la paix n’est pas possible”, a déclaré Macron.

Autres diplomates occidentaux a condamné les plans d’annexion évoqués. “La Russie, ses dirigeants politiques et tous ceux qui sont impliqués dans ces ‘référendums’ et autres violations du droit international en Ukraine seront tenus pour responsables, et des mesures restrictives supplémentaires contre la Russie seront envisagées”, a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, dans un communiqué. .

À l’exception du soutien rhétorique d’un groupe d’alliés d’extrême droite en Europe, Poutine ne peut pas non plus compter sur beaucoup de soutien d’ailleurs. La semaine dernière, lors d’un sommet en Ouzbékistan, il a dû faire face à une certaine pression de la part des dirigeants chinois et indien, qui entretiennent des relations historiquement chaleureuses avec Moscou, pour mettre fin aux hostilités en Ukraine.

“Ces pays ont signalé à Poutine qu’il devait mettre fin à la guerre le plus rapidement possible et cesser de prétendre représenter l’intégralité du monde non occidental”, a tweeté Alexandre Baunov, journaliste russe et expert en politique internationale. “Les actions de Moscou sont donc prises pour mettre fin à la guerre le plus tôt possible ou, si cela ne fonctionne pas, pour en rejeter la responsabilité sur d’autres personnes et transformer l’invasion russe d’un pays voisin en une défense défensive. guerre.”

Référendums prévus dans les régions ukrainiennes occupées par la Russie sur l’adhésion #Russie ne sera pas reconnu par la communauté internationale, a déclaré Emmanuel Macron et a qualifié les plans de “cyniques” et de “parodie”. Aussi, Macron a garanti la poursuite des livraisons d’armes à #Ukraine. pic.twitter.com/a2hCAGDW6k – SUIVANT (@nexta_tv) 20 septembre 2022

Alors que l’Ukraine avance, Poutine recule encore plus dans un coin

Les superbes victoires de l’Ukraine dans la région nord-est de Kharkiv mettre la table pour ce virage stratégique. L’avancée rapide de l’Ukraine a révélé une armée russe épuisée et désorganisée qui a fondu. Cela a également effondré davantage le récit de propagande de Poutine entourant la guerre. Pendant des mois, le Kremlin a présenté l’invasion russe comme une “opération spéciale” avec un résultat inévitable – ramener un petit voisin indiscipliné dans le giron russe. La série de revers cuisants a illustré l’apparente impossibilité d’une victoire militaire russe décisive.

Et beaucoup en Russie comprennent maintenant aussi. “A en juger par les commentaires cinglants des chaînes Telegram russes et le changement de ton dans les médias contrôlés par le Kremlin, les Russes sont en train de perdre les dernières lueurs restantes de leur puissance militaire perçue”, écrit Gian Gentile et Raphael S. Cohen dans Foreign Policycomparant la victoire ukrainienne à Kharkiv à la victoire américaine sur les Britanniques à Saratoga en 1777, qui renversa le cours de la guerre révolutionnaire.

Cette analogie est peut-être un peu prématurée. Dara Massicot, collègue de Gentile et Cohen à la Rand Corporation, a averti que la prochaine phase de la guerre – toujours massivement influencée par le soutien militaire occidental à l’Ukraine alors qu’elle tente de récupérer son territoire perdu – pourrait voir une toute nouvelle série de provocations russes. “Si le stratagème d’annexion du Kremlin ne parvient pas à arrêter les combats et le soutien à l’Ukraine, le Kremlin devra se déchaîner pour montrer que c’est sérieux”, a-t-elle tweeté. “Cela signifie une escalade qui pourrait prendre différentes formes” – y compris davantage de frappes de missiles sur des zones civiles et des infrastructures énergétiques ukrainiennes, des cyberattaques et des exercices impliquant le “brandissement d’armes nucléaires”, sinon leur déploiement.

Les enjeux sont de plus en plus élevés. L’Occident « devrait rappeler Russie des règles invisibles de la guerre : qu’aucune des parties ne veut transformer cette guerre conventionnelle en une confrontation OTAN-Russie plus large », ont écrit Liana Fix et Michael Kimmage dans Foreign Affairs. « Une escalade nucléaire violerait ces règles et pourrait conduire à l’intervention de l’OTAN. Ce serait au détriment de tout le monde.

Pendant ce temps, ont soutenu Fix et Kimmage, les tentatives du Kremlin d’ordonner une mobilisation générale ne peuvent que plonger l’approbation de la guerre parmi le public russe et saper l’emprise de Poutine sur le pouvoir. “La Russie de Poutine a été incapable de développer un concept clair pour sa guerre, incapable d’apprendre de ses erreurs et incapable d’exécuter de nombreuses fonctions d’une armée de classe mondiale”, ont-ils écrit. “La mobilisation en soi ne changerait rien à tout cela.”