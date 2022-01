La Russie approche les 100 000 infections quotidiennes alors qu’omicron fait rage

Au total, le groupe de travail russe sur les coronavirus a signalé plus de 11,5 millions de cas confirmés et 329 443 décès, de loin le plus grand nombre de morts en Europe. L’agence nationale russe des statistiques, qui utilise des critères de comptage plus larges, estime le nombre de morts beaucoup plus élevé, affirmant que le nombre total de décès liés au virus entre avril 2020 et octobre 2021 était supérieur à 625 000.