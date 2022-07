La Russie applaudit la disparition de Boris Johnson alors que le monde réagit au drame politique britannique

La relation acrimonieuse entre Boris Johnson et le dirigeant russe Vladimir Poutine pourrait ne pas en surprendre plus d’un. Le soutien militaire de Johnson à l’Ukraine a souvent suscité des critiques en Russie. En fait, Moscou a interdit à Johnson d’entrer en Russie dans le cadre d’un ensemble plus large de sanctions liées à la guerre.

Johnson a annoncé jeudi qu’il était temps pour son parti de choisir un nouveau chef et, par conséquent, un Premier ministre après que plus de 50 personnes aient démissionné de son gouvernement pour protester contre son leadership.

Le président Volodymyr Zelenskyy et Johnson se sont exprimés jeudi après le discours de démission. Zelenskyy “a remercié le Premier ministre pour son action décisive sur l’Ukraine et a déclaré que le peuple ukrainien était reconnaissant des efforts du Royaume-Uni”, selon une porte-parole de Downing Street.

Outre-Atlantique, le président américain Joe Biden a évité de faire spécifiquement référence à Johnson, mais a déclaré qu’il était impatient de travailler avec le gouvernement britannique.

“Le Royaume-Uni et les États-Unis sont les amis et alliés les plus proches, et la relation spéciale entre nos peuples reste forte et durable”, a déclaré Biden dans un communiqué, selon Reuters.

Au sein de l’Union européenne, les responsables espèrent désormais de meilleures relations avec le Royaume-Uni.

Le gouvernement de Johnson avait tenté de modifier les détails d’un accord commercial qu’il avait signé avec l’UE après le départ du Royaume-Uni du bloc – une décision qui ne s’est pas bien déroulée à Bruxelles. Les responsables de l’UE ont en fait entamé une action en justice en juin contre le Royaume-Uni

Guy Verhofstadt, membre du Parlement européen, a déclaré jeudi sur Twitter : “Les relations UE-Royaume-Uni ont énormément souffert avec le choix du Brexit par Johnson. Les choses ne peuvent que s’améliorer !”

L’ancien négociateur du Brexit, Michel Barnier, a également déclaré que “le départ de Boris Johnson ouvre une nouvelle page dans les relations avec le Royaume-Uni”.

“Qu’elle soit plus constructive, plus respectueuse des engagements pris, notamment en ce qui concerne la paix et la stabilité en Irlande du Nord, et plus amicale avec les partenaires”, a-t-il ajouté.

Cependant, les relations futures entre le Royaume-Uni et l’UE dépendront beaucoup du remplacement de Johnson.