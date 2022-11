La Russie appelle au vote sur les allégations non fondées d’armes biologiques ukrainiennes

NATIONS UNIES (AP) – Le Conseil de sécurité de l’ONU a prévu mercredi un vote sur une résolution qui créerait une commission chargée d’enquêter sur les allégations russes infondées selon lesquelles l’Ukraine et les États-Unis mènent des activités “biologiques militaires” qui violent la convention interdisant l’utilisation de substances biologiques. armes.

La Russie a distribué la semaine dernière un document de 310 pages aux membres du conseil alléguant que cette activité biologique se déroule en Ukraine avec le soutien du département américain de la Défense. Le document comprenait une plainte officielle au Conseil de sécurité, autorisée en vertu de l’article VI de la convention sur les armes biologiques de 1972, et un projet de résolution qui autoriserait le Conseil de sécurité à créer une commission composée des 15 membres du conseil pour enquêter sur les allégations de la Russie.

L’allégation initiale de la Russie concernant des laboratoires secrets américains de guerre biologique en Ukraine, faite peu après l’invasion de son petit voisin le 24 février, a été contestée par des scientifiques indépendants, des dirigeants ukrainiens et des responsables de la Maison Blanche et du Pentagone. Une enquête de l’Associated Press en mars a révélé que l’allégation prenait racine en ligne, réunissant des théoriciens du complot COVID-19, des adhérents de QAnon et certains partisans de l’ancien président Donald Trump.

L’Ukraine dispose d’un réseau de laboratoires biologiques qui ont obtenu un financement et un soutien à la recherche des États-Unis. Ils sont détenus et exploités par l’Ukraine et font partie d’une initiative appelée le programme de réduction des menaces biologiques qui vise à réduire la probabilité d’épidémies mortelles, qu’elles soient naturelles ou naturelles. créé par l’homme. Les efforts américains remontent aux années 1990 pour démanteler le programme d’armes de destruction massive de l’ex-Union soviétique.

En septembre, les 197 États parties à la convention sur les armes biologiques se sont réunis à la demande de la Russie sur les activités des laboratoires biologiques en Ukraine, mais un rapport final a déclaré qu’il n’était pas possible de parvenir à un consensus.

Des diplomates ont déclaré qu’il était hautement improbable que le projet de résolution russe soit adopté par le Conseil de sécurité lors de son vote, prévu mercredi en fin d’après-midi. L’approbation nécessite un minimum de neuf votes “oui” et aucun veto de l’un des cinq membres permanents – les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine.

La Russie a convoqué jeudi dernier une réunion du Conseil de sécurité sur ses affirmations, que les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont rejetées avec véhémence.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a qualifié la réunion de “perte de temps colossale” et a rejeté l’allégation de la Russie comme “de pures fabrications produites sans la moindre preuve”. Elle a déclaré que cette affirmation faisait partie d’une “campagne de désinformation” de Moscou qui tente “de détourner l’attention des atrocités que les forces russes commettent en Ukraine et d’une tactique désespérée pour justifier une guerre injustifiable”.

“L’Ukraine n’a pas de programme d’armes biologiques”, a-t-elle déclaré. « Les États-Unis n’ont pas de programme d’armes biologiques. Il n’y a pas de laboratoires ukrainiens d’armes biologiques soutenus par les États-Unis.

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a accusé les États-Unis de mener des travaux en Ukraine sur des agents pathogènes mortels – notamment le choléra, la peste, l’anthrax et la grippe – qui ne pouvaient être justifiés sous couvert de santé publique. Il a déclaré que les documents et les preuves récupérés par les autorités russes suggéraient une application militaire.

Nebenzia a déclaré au Conseil de sécurité que l’armée russe pendant son séjour en Ukraine avait récupéré des drones capables de pulvériser des bioagents ainsi que des documents qui, selon lui, concernaient des recherches sur la possibilité de propagation d’agents pathogènes par les chauves-souris et les oiseaux migrateurs.

Thomas-Greenfield a rétorqué que les affirmations de la Russie sont “absurdes pour de nombreuses raisons, notamment parce que ces espèces, même si elles pouvaient être transformées en armes, constitueraient autant une menace pour le continent européen et pour l’Ukraine elle-même qu’elles le feraient pour tout autre pays”.

L’écrivain d’Associated Press, David Klepper, a contribué à ce rapport.

Edith M. Lederer, Associated Press