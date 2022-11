La Russie appelle au vote sur les allégations non fondées d’armes biologiques ukrainiennes

La Russie a distribué la semaine dernière un document de 310 pages aux membres du conseil alléguant que cette activité biologique se déroule en Ukraine avec le soutien du département américain de la Défense. Le document comprenait une plainte officielle au Conseil de sécurité, autorisée en vertu de l’article VI de la convention sur les armes biologiques de 1972, et un projet de résolution qui autoriserait le Conseil de sécurité à créer une commission composée des 15 membres du conseil pour enquêter sur les allégations de la Russie.

NATIONS UNIES – Le Conseil de sécurité de l’ONU a prévu mercredi un vote sur une résolution qui établirait une commission chargée d’enquêter sur les allégations russes infondées selon lesquelles l’Ukraine et les États-Unis mènent des activités “militaires biologiques” qui violent la convention interdisant l’utilisation d’armes biologiques.

L’allégation initiale de la Russie concernant des laboratoires secrets américains de guerre biologique en Ukraine, faite peu après l’invasion de son petit voisin le 24 février, a été contestée par des scientifiques indépendants, des dirigeants ukrainiens et des responsables de la Maison Blanche et du Pentagone. Une enquête de l’Associated Press en mars a révélé que l’allégation prenait racine en ligne, réunissant des théoriciens du complot COVID-19, des adhérents de QAnon et certains partisans de l’ancien président Donald Trump.