La Russie annule un accord qui autorise l’exportation de céréales ukrainiennes

LONDRES – La Russie a mis fin lundi à un accord révolutionnaire en temps de guerre qui permet aux céréales d’être acheminées d’Ukraine vers des pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie où la faim est une menace croissante et où les prix élevés des denrées alimentaires ont plongé davantage de personnes dans la pauvreté.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie suspendrait l’Initiative céréalière de la mer Noire jusqu’à ce que ses demandes d’acheminer sa propre nourriture et ses engrais au monde soient satisfaites. Alors que la Russie s’est plainte que les restrictions sur le transport maritime et les assurances ont entravé ses exportations agricoles, elle a expédié des quantités record de blé.

« Lorsque la partie de l’accord sur la mer Noire liée à la Russie sera mise en œuvre, la Russie reviendra immédiatement à la mise en œuvre de l’accord », a déclaré Peskov.

La suspension marque la fin d’un accord que l’ONU et la Turquie ont négocié l’été dernier pour permettre à la nourriture de quitter la région de la mer Noire après que l’invasion de son voisin par la Russie a aggravé une crise alimentaire mondiale. L’initiative est reconnue pour avoir aidé à réduire la flambée des prix du blé, de l’huile végétale et d’autres produits alimentaires.

L’Ukraine et la Russie sont les deux principaux fournisseurs mondiaux de blé, d’orge, d’huile de tournesol et d’autres produits alimentaires abordables sur lesquels comptent les pays en développement.

L’accord sur les céréales a fourni des assurances que les navires ne seront pas attaqués à l’entrée et à la sortie des ports ukrainiens, tandis qu’un accord séparé a facilité le mouvement de la nourriture et des engrais russes. Bien que les sanctions occidentales ne s’appliquent pas aux expéditions agricoles de Moscou, certaines entreprises peuvent hésiter à faire des affaires avec la Russie en raison des mesures.

Le conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, Mykhailo Podolyak, a déclaré que la suspension était attendue et pense qu’il s’agit d’un théâtre politique.

« La déclaration elle-même comprend immédiatement une clause échappatoire », a-t-il déclaré. « Par conséquent, nous avons affaire à des techniques publiques classiques de la Fédération de Russie qui ne nécessitent plus de réactions réciproques importantes. »

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que le ministre des Affaires étrangères du pays s’entretiendrait avec son homologue russe lundi – et qu’il espérait que l’accord serait prolongé.

La suspension de l’accord a fait grimper les prix du blé d’environ 3 % à Chicago, à 6,81 $ le boisseau. Les analystes ne s’attendent qu’à une hausse temporaire des prix des denrées alimentaires, car des pays comme la Russie et le Brésil ont augmenté leurs exportations de blé et de maïs, mais l’insécurité alimentaire dans le monde augmente.

L’Initiative céréalière de la mer Noire a permis à trois ports ukrainiens d’exporter 32,9 millions de tonnes métriques de céréales et d’autres denrées alimentaires vers le monde, dont plus de la moitié vers les pays en développement, selon le Centre conjoint de coordination d’Istanbul.

L’accord a été renouvelé pour 60 jours en mai, mais ces derniers mois, la quantité de nourriture expédiée et le nombre de navires au départ d’Ukraine ont plongé, la Russie étant accusée d’empêcher la participation de navires supplémentaires.

La guerre en Ukraine a fait grimper les prix des denrées alimentaires à des niveaux record l’année dernière et a contribué à une crise alimentaire mondiale également liée à d’autres conflits, aux effets persistants de la pandémie de COVID-19, aux sécheresses et à d’autres facteurs climatiques.

Les coûts élevés des céréales nécessaires aux aliments de base dans des endroits comme l’Égypte, le Liban et le Nigéria ont exacerbé les difficultés économiques et contribué à plonger des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté ou l’insécurité alimentaire.

La hausse des prix des denrées alimentaires affecte les habitants des pays en développement de manière disproportionnée, car ils dépensent une plus grande partie de leur argent pour les repas. Les pays les plus pauvres qui dépendent des aliments importés dont le prix est en dollars dépensent également davantage à mesure que leur monnaie s’affaiblit et qu’ils sont obligés d’importer davantage en raison du changement climatique. Des endroits comme la Somalie, le Kenya, le Maroc et la Tunisie sont aux prises avec la sécheresse.

Dans le cadre de l’accord, les prix des produits alimentaires mondiaux comme le blé et l’huile végétale ont chuté, mais la nourriture était déjà chère avant la guerre en Ukraine et les secours ne se sont pas répercutés sur les tables de cuisine.

« L’accord sur la mer Noire est absolument essentiel pour la sécurité alimentaire d’un certain nombre de pays », et sa perte aggravera les problèmes de ceux qui sont confrontés à des niveaux d’endettement élevés et aux retombées climatiques, a déclaré Simon Evenett, professeur de commerce international et de développement économique à l’Université. de Saint-Gall en Suisse.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a déclaré ce mois-ci que 45 pays avaient besoin d’une aide alimentaire extérieure, les prix élevés des denrées alimentaires locales étant « un facteur de niveaux inquiétants de faim » dans ces endroits.

L’accord sur les céréales a connu des revers depuis qu’il a été négocié par l’ONU et la Turquie : la Russie s’est brièvement retirée en novembre avant de rejoindre et d’étendre l’accord.

En mars et mai, la Russie ne prolongerait l’accord que de 60 jours, au lieu des 120 habituels. La quantité de céréales expédiées par mois est passée d’un pic de 4,2 millions de tonnes métriques en octobre à 1,3 million de tonnes métriques en mai, le volume le plus bas. depuis le début de l’affaire.

Les exportations ont augmenté en juin pour atteindre un peu plus de 2 millions de tonnes métriques, grâce à des navires plus grands capables de transporter plus de marchandises.

L’Ukraine a accusé la Russie d’empêcher de nouveaux navires de rejoindre les travaux depuis fin juin. Les inspections conjointes destinées à garantir que les navires ne transportent que des céréales et non des armes qui pourraient aider l’une ou l’autre des parties ont également considérablement ralenti.

Interrogé lundi sur la question de savoir si l’attaque d’un pont reliant la péninsule de Crimée à la Russie avait joué un rôle dans la décision concernant l’accord sur les céréales, le porte-parole du Kremlin a répondu que non.

Pendant ce temps, les expéditions de blé de la Russie ont atteint des sommets sans précédent après une récolte abondante. Il a exporté 45,5 millions de tonnes métriques au cours de l’année commerciale 2022-2023, avec un autre record de 47,5 millions de tonnes métriques attendu en 2023-2024, selon les estimations du département américain de l’Agriculture.