La Russie annule les pourparlers sur le nouveau traité START, mettant en péril un accord nucléaire majeur

RIGA, Lettonie – Le report unilatéral par la Russie – pour des «raisons politiques» – d’une réunion technique avec des responsables américains sur le nouveau traité de réduction des armements stratégiques a remis en question l’avenir du seul traité de contrôle des armements nucléaires stratégiques restant entre Washington et Moscou, alors que la Russie se déchaîne au milieu des revers de sa guerre contre l’Ukraine.

L’accord New START, qui s’appuyait sur les accords de la guerre froide pour limiter les armes nucléaires, ne doit pas expirer avant février 2026, mais les inspections semestrielles mandatées par le traité n’ont pas eu lieu depuis près de trois ans, d’abord à cause de la pandémie de covid-19, puis à cause des relations empoisonnées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a explicitement lié mardi la décision de reporter la réunion de cette semaine aux livraisons d’armes de Washington à l’Ukraine, exigeant que les États-Unis “créent les conditions” pour qu’une réunion ait lieu l’année prochaine.

Elle a accusé Washington de monter une “guerre hybride” contre la Russie et “d’aider le régime de Kyiv à tuer nos militaires et nos civils dans les régions russes, en prévoyant ce moyen de lutte armée de plus en plus destructeur et en envoyant des instructeurs, des conseillers et des mercenaires américains en Ukraine. ”

Auparavant, le ministère des Affaires étrangères avait indiqué que les pourparlers de la nouvelle commission consultative bilatérale START, prévus au Caire cette semaine, avaient été reportés, et non annulés, et que de nouvelles dates seraient proposées prochainement.

Mais Zakharova a déclaré que les pourparlers sur le contrôle des armements ne pouvaient pas être séparés des « réalités géopolitiques ». Elle a blâmé les États-Unis pour la décision de la Russie de ne pas assister à la réunion, “compte tenu de la situation extrêmement négative dans les relations russo-américaines qui a été créée par Washington et continue de se détériorer régulièrement”.

Moscou n’avait initialement fourni aucune raison pour cette décision, annoncée lundi un jour avant la date prévue de la réunion. Les États-Unis ont répondu qu’ils étaient prêts à reprogrammer la réunion dès que possible.

La disparition de New START marquerait l’effondrement quasi total de l’architecture de non-prolifération nucléaire que les États-Unis et l’Union soviétique ont construite au cours des années 1980 et 1990.

Le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF) a été abandonné en 2019 par l’administration Trump qui a accusé la Russie de violations.

Les réunions de l’accord New START sont le seul canal bilatéral restant entre Washington et Moscou pour négocier des questions techniques délicates autour du contrôle des armements. La dernière réunion de la Commission consultative bilatérale s’est tenue en octobre de l’année dernière.

Des signes de troubles sont apparus en août, lorsque la Russie a empêché les inspections américaines de ses installations d’armes nucléaires en vertu du traité, accusant Washington de tenter d’effectuer une inspection sans préavis au milieu de “problèmes résolus en cours”.

« Dans tous les domaines, nous notons le plus haut niveau de toxicité et d’hostilité de Washington. Dans le cadre de la guerre hybride totale déclenchée contre nous, presque chaque pas que font les États-Unis à l’égard de la Russie indique un désir pathologique de nuire à notre pays dans la mesure du possible », a commenté Zakharova sur Telegram.

Le ton strident de Zakharova est une marque de fabrique bien connue, mais cela soulève des questions quant à savoir si la Russie envisage d’utiliser les futures réunions comme monnaie d’échange pour tenter d’amener Washington à faire pression sur Kyiv pour qu’elle accepte les conditions de paix de la Russie. Ces conditions incluent la cession d’un territoire illégalement annexé par le président Vladimir Poutine.

Des responsables russes de Poutine ont parfois laissé entendre que Moscou pourrait utiliser des armes nucléaires contre l’Ukraine, qualifiant la guerre de combat existentiel contre l’OTAN et affirmant qu’en tant que puissance nucléaire, il n’y a aucun moyen de vaincre la Russie.

Laura Kennedy, membre du conseil d’administration de l’Arms Control Association, a déclaré dans un communiqué que la décision de la Russie de reporter la réunion était “irresponsable, surtout en cette période de tensions accrues où le dialogue entre les deux plus grandes puissances nucléaires du monde est primordial”.

L’ancien envoyé présidentiel américain pour le contrôle des armements, Marshall S. Billingslea, a déclaré que la décision de la Russie était une “violation évidente et indéniable du seul accord de contrôle des armements qu’elle n’avait pas violé”, dans des commentaires sur Twitter mardi.

“On ne peut pas faire confiance à la Russie pour respecter un quelconque accord international”, a-t-il ajouté. Billingslea soutient depuis longtemps que Moscou rompt habituellement les traités et considère le contrôle des armements comme un moyen de freiner la puissance militaire américaine.

L’accord New START, signé en 2010, limite chaque camp à 1 550 ogives nucléaires stratégiques déployées sur 700 vecteurs stratégiques.

Rose Gottemoeller, ancienne négociatrice en chef américaine de l’accord New START, a récemment fait valoir que la reprise des inspections des armes nucléaires était essentielle, dans un article du Bulletin of Atomic Scientists, ajoutant que la guerre de la Russie contre l’Ukraine avait compliqué les choses.

“L’environnement politique entre Washington et Moscou s’est rapidement détérioré, touchant le fond (pour une bonne raison) et entravant la communication sur tous les sujets d’intérêt commun – y compris, surtout, le contrôle des armes nucléaires stratégiques”, a-t-elle écrit. “La guerre de la Russie contre l’Ukraine, ponctuée de bruits de sabre nucléaires réguliers, s’est conjuguée pour soulever des inquiétudes à Washington quant à savoir si Moscou resterait attaché au contrôle bilatéral des armements nucléaires.”

Mais elle a déclaré que les deux parties étaient “en contact discret” depuis des mois, malgré les problèmes, travaillant sur des mesures pour permettre la reprise des inspections.

En août, le président Biden a déclaré qu’il était prêt à négocier un nouveau cadre de contrôle des armements nucléaires avec la Russie pour remplacer le nouveau START en 2026 lorsqu’il expirera, mais a ajouté que cela “nécessite un partenaire volontaire agissant de bonne foi”. Il a dit que l’invasion de l’Ukraine par la Russie avait rendu cela difficile.

Dans le même temps, Poutine a publié une déclaration selon laquelle une guerre nucléaire “ne peut pas être gagnée et ne doit jamais être menée”.

Jusqu’à ce que les réunions et les inspections dans le cadre du nouvel accord START reprennent, les espoirs de négocier un traité de suivi semblent faibles.

Un éditorial de novembre de l’Arms Control Association a averti qu’avec l’aggravation des tensions entre les États-Unis et la Russie, “le risque de guerre nucléaire est probablement plus élevé qu’à tout moment depuis 1962”, lorsque Washington et Moscou étaient au bord de la guerre nucléaire, lors de la crise des missiles de Cuba.