La Russie annonce qu’elle retirera les actifs en dollars de son fonds patrimonial

« Le message est » nous n’avons pas besoin des États-Unis, nous n’avons pas besoin de traiter en dollars et nous sommes invulnérables à davantage de sanctions américaines « , a-t-il déclaré dans une note de recherche après l’annonce, ajoutant que cela pourrait être interprété comme un signe que Moscou attend plus de sanctions de la part des États-Unis

Timothy Ash, stratège principal des marchés émergents souverains chez BlueBay Asset Manager, a qualifié la décision d’abandonner les actifs en dollars américains de « très politique » et destinée à « envoyer un signal » à l’administration du président Joe Biden avant le prochain sommet avec le président Vladimir Poutine. .

Les modifications apportées à la NWF devraient se produire au cours du mois prochain. Une fois terminé, la part des actifs en euros dans le fonds devrait s’établir à 40 %, le yuan à 30 % et l’or à 20 %. Pendant ce temps, le yen japonais et la livre sterling représenteront probablement 5% chacun.

Cette décision a été annoncée jeudi lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg par le ministre des Finances Anton Siluanov. « Comme la banque centrale, nous avons décidé de réduire les investissements de la NWF dans des actifs en dollars », a-t-il déclaré aux journalistes, selon une traduction de Reuters, ajoutant que la NWF investira plutôt dans des actifs en euros, en yuan chinois et en or.

L’administration Biden a imposé une série de nouvelles sanctions contre Moscou en avril pour ingérence présumée dans les élections de 2020, une cyberattaque colossale contre le gouvernement américain et les réseaux d’entreprises, l’annexion et l’occupation illégales de la Crimée et les violations des droits de l’homme. Le gouvernement russe nie toutes les allégations.

Soutenu par l’argent que la Russie tire du pétrole, le NWF a été initialement conçu pour soutenir le système de retraite du pays. Il fait partie des réserves d’or et de devises de la Russie qui totalisaient 600,9 milliards de dollars le 27 mai, selon Reuters.

Ailleurs, le gouverneur de la banque centrale de Russie, Elvira Nabiullina, a déclaré à Hadley Gamble de CNBC dans une interview exclusive plus tôt cette semaine que les monnaies numériques seront l’avenir des systèmes financiers. « Je pense que c’est l’avenir de notre système financier car il est en corrélation avec ce développement de l’économie numérique », a-t-elle déclaré.

Moscou a publié un document de consultation sur un rouble numérique en octobre, et vise à avoir un prototype prêt d’ici la fin de 2021. Les pilotes et les essais pourraient commencer l’année prochaine, a déclaré Nabiullina.

Cela pourrait être une préoccupation pour les États-Unis, selon un ancien responsable du Trésor américain, Michael Greenwald.

« Ce qui m’alarme, c’est que la Russie, la Chine et l’Iran créent chacun des monnaies numériques de banque centrale pour fonctionner en dehors du dollar et que d’autres pays les suivent », a-t-il déclaré mercredi à Hadley Gamble de CNBC. « Ce serait alarmant. »