La Russie « amasse 1 800 chars, 700 avions et 500 000 hommes pour un nouvel assaut contre l’Ukraine en 10 JOURS » après que Zelensky a supplié le Royaume-Uni d’avoir des avions à réaction

La RUSSIE compte des centaines de milliers de soldats, des milliers de chars et des centaines d’avions de combat qui se préparent à un nouvel assaut, a averti l’Ukraine.

On pense que Vladimir Poutine se prépare à une nouvelle offensive massive dans les semaines à venir pour coïncider avec le premier anniversaire de la guerre le 24 février.

7 Des soldats ukrainiens dans des tranchées en première ligne près de Bakhmut Crédit : AP

7 Des militaires ukrainiens montent au sommet d’un char lors d’exercices des forces armées à la frontière avec la Biélorussie Crédit : Reuters

7 Les militaires ukrainiens se préparent à une nouvelle attaque de la Russie Crédit : Reuters

L’Ukraine surveille le renforcement militaire alors qu’elle continue de demander le soutien de l’Occident – ​​y compris lors de la visite de Volodymyr Zelensky hier à Londres.

Zelensky a salué le Royaume-Uni pour son soutien – mais a averti que cela pourrait suffire et a appelé à des avions de chasse modernes.

On craint que le nouvel assaut ne soit “beaucoup plus important” que la première vague qui a déferlé sur le pays en direction de Kyiv il y a presque exactement un an.

La Russie aurait massé 1 800 chars, 3 950 véhicules blindés, 400 avions de chasse et 300 hélicoptères pour l’attaque, selon un responsable ukrainien.

Ils ont ajouté que Poutine rassemblait également 2 700 canons d’artillerie et 810 lance-roquettes pour une “nouvelle vague d’attaques”, rapporte Police étrangère.

“C’est beaucoup plus important que ce qui s’est passé lors de la première vague”, a déclaré le responsable.

“Ils ne prêtent pas attention aux victimes ou aux pertes. Dans les 10 prochains jours, nous nous attendons à une nouvelle et énorme invasion.

Les services de renseignement ukrainiens ont estimé le chiffre de l’offensive de printemps entre 300 000 et 500 000 soldats.

La Russie aurait environ 300 000 soldats opérant déjà en Ukraine.

Et on pense que 200 000 autres hommes issus des récentes mobilisations seront appelés à combattre dans l’offensive.

Les responsables du Pentagone ont cependant déclaré que les nouvelles troupes russes étaient “mal équipées, mal entraînées” et qu’elles avaient été “précipitées” vers la ligne de front.

Kyiv craint que Poutine puisse également organiser un nouveau cycle de mobilisation pour renforcer davantage ses forces pour l’assaut.

Les analystes occidentaux et les responsables ukrainiens mettent en garde depuis des semaines contre une offensive de brassage dans l’est du pays.

Andriy Chernyak, un responsable du renseignement militaire ukrainien, a déclaré au Kyiv Post : « Nous avons observé que les forces d’occupation russes redéployent des groupes d’assaut supplémentaires, des unités, des armes et du matériel militaire.

“Selon les renseignements militaires ukrainiens, Poutine a donné l’ordre de s’emparer de tous les territoires des régions de Donetsk et Louhansk d’ici mars.”

Les combats de ces dernières semaines ont été centrés autour de Bakhmut – qui a été décrite comme la bataille « la plus sanglante » de la guerre jusqu’à présent, les soldats de première ligne ayant une espérance de vie de seulement 4 heures.

7 Le Premier ministre Rishi Sunak et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy regardent un simulateur de char Crédit : AP

7 Zelensky s’est rendu au Royaume-Uni pour demander à Sunak plus de soutien militaire à l’Ukraine Crédit : PA

7 Zelensky et Sunak rencontrent les troupes ukrainiennes entraînées pour commander les chars Challenger 2 Crédit : PA

L’assaut initial de Vlad en février dernier a vu ses forces prendre d’assaut Kyiv avant d’être renvoyées par les Ukrainiens.

L’Ukraine a ensuite lancé la contre-offensive, libérant d’immenses pans du pays des Russes désorganisés.

Le conflit s’est ensuite ralenti au cours de l’hiver.

Et ces dernières semaines, il a été rapporté que les Russes commençaient à faire des gains.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que les conditions seraient probablement extrêmement boueuses en mars à mesure que les températures se réchaufferaient – ​​les deux parties pourraient donc chercher à éviter les offensives majeures.

Mais le ministère de la Défense a averti que les «opportunités politiques ou opérationnelles» perçues pourraient l’emporter sur cela – comme lors de l’invasion de la Russie en février dernier.

Le président Zelensky a prononcé hier un discours historique et entraînant lors de sa première visite au Royaume-Uni depuis la guerre, invoquant l’esprit de Winston Churchill.

« Avez-vous le sentiment que le mal va s’effondrer une fois de plus. Je peux voir dans tes yeux maintenant, nous pensons de la même manière que toi. Nous savons que la liberté gagnera. Nous savons que la Russie va perdre », a déclaré Zelensky.

Et nous savons vraiment que la victoire changera le monde et ce sera un changement dont le monde a longtemps besoin.

« Le Royaume-Uni marche avec nous vers la victoire la plus, je pense, la plus importante de notre vie. Ce sera une victoire sur l’idée même de la guerre.

« Après avoir gagné ensemble, tout agresseur, qu’il soit grand ou petit, saura ce qui l’attend s’il attaque l’ordre international.

« Tout agresseur qui tentera de repousser les frontières par la force qui infligera destruction et mort à d’autres peuples, qui tentera de supporter sa dictature aux dépens du sang d’autrui dans des guerres criminelles et non provoquées comme le fait le Kremlin.

“Tout agresseur va perdre.”

Poutine cherchera probablement une sorte de triomphe majeur ou une nouvelle opération pour marquer l’anniversaire – son avenir étant désormais lié au succès ou à l’échec de la guerre.

Selon l’Ukraine, plus de 135 000 Russes gisent morts sur les champs de bataille boueux de la guerre.

La guerre a vu les forces de Vlad repoussées et tout espoir d’une victoire rapide a coulé au fond de la mer Noire.

Mais malgré des pertes énormes, l’armée russe compterait plus d’un million d’hommes, avec deux autres millions de réservistes qui pourraient être appelés.

Et le patron de la défense de Poutine, Sergueï Choïgou, a annoncé son intention de porter le nombre d’employés actifs à un million et demi à partir de 2023.