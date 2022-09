La Russie « alarmée » par l’absence de visas américains pour assister à la réunion des dirigeants de l’ONU

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – L’ambassadeur de Russie à l’ONU déclare qu’il est “alarmant” que moins de trois semaines avant la réunion annuelle des dirigeants mondiaux à l’Assemblée générale de l’ONU, pas un seul membre de l’équipe avancée russe de 56 membres et de la délégation dirigée par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov n’ait reçu un visa d’entrée aux États-Unis. Vassily Nebenzia a déclaré dans une lettre au secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres obtenue vendredi soir par l’Associated Press que “c’est d’autant plus alarmant que depuis plusieurs mois les autorités des États-Unis refusent constamment d’accorder des visas d’entrée à un certain nombre des délégués russes chargés de participer aux événements officiels des Nations Unies.

L’ambassadeur de Russie a souligné que les États-Unis, en tant que pays hôte des Nations Unies, sont légalement tenus de délivrer des visas, ajoutant que la demande pour assister aux réunions de haut niveau de l’ONU à partir du 19 septembre avait été soumise à l’ambassade des États-Unis à Moscou.

Nebenzia a demandé à António Guterres “d’insister une fois de plus auprès des autorités américaines sur le fait qu’elles doivent délivrer rapidement les visas demandés pour tous les délégués russes et leurs accompagnateurs”, y compris les journalistes couvrant la visite de Lavrov.

Les relations déjà mauvaises entre les États-Unis et la Russie se sont considérablement détériorées depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février. L’administration Biden considère la Russie et la guerre du président russe Vladimir Poutine en Ukraine comme la menace la plus aiguë et la plus immédiate pour la stabilité internationale, et elle dirige une coalition internationale soutenant l’Ukraine.

Un porte-parole de la mission américaine auprès des Nations Unies a déclaré que les États-Unis prenaient au sérieux leurs obligations en tant que pays hôte et traitaient “des centaines de visas chaque année pour les délégués de la Fédération de Russie aux événements de l’ONU”.

“Pour garantir un traitement rapide, nous rappelons à plusieurs reprises à la mission russe auprès de l’ONU, comme nous le faisons pour toutes les autres missions de l’ONU, que les États-Unis ont besoin des candidatures le plus tôt possible”, a déclaré le porte-parole, qui n’a pas été autorisé à être cité nommément.

“Ceci est particulièrement important”, a déclaré le porte-parole américain, “en raison des actions injustifiées de la Russie contre notre ambassade en Russie, y compris le licenciement forcé du personnel national local et de pays tiers, qui ont considérablement limité notre personnel et donc notre capacité à traiter les visas. ”

Dans sa lettre, Nebenzia a déclaré que parmi les derniers exemples de refus américains d’accorder des visas d’entrée figuraient le ministre de l’Intérieur Vladimir Kolokoltsev pour participer au sommet des chefs de police de l’ONU qui vient de se terminer et les représentants russes cherchant à assister à une réunion qui a débuté le 29 août. et se poursuit jusqu’au 9 septembre sur la rédaction d’une “Convention internationale sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles”.

L’ambassadeur de Russie a cité l’accord de 1947 entre les Nations Unies et les États-Unis qui stipule que “les visas seront accordés sans frais et aussi rapidement que possible” et que cela “sera applicable quelles que soient les relations existant entre les gouvernements des personnes mentionné … et le gouvernement des États-Unis.