La Russie ajoute une rock star et un allié de Navalny à la liste des “agents étrangers”

MOSCOU – Les autorités russes ont désigné vendredi un musicien de rock bien-aimé, un allié clé du chef de l’opposition emprisonné Alexey Navalny et quatre autres personnes comme “agents étrangers”, alléguant qu’ils se livraient à des activités politiques non précisées tout en recevant un financement de l’Ukraine.

Parmi les nouveaux noms ajoutés au registre en ligne des “agents étrangers” tenu par le ministère russe de la Justice figurent Andrey Makarevich, le fondateur du groupe culte soviétique et russe Mashina Vremeni, et Ivan Zhdanov, l’ancien chef de la Fondation anti-corruption de Navalny. Ont également été ajoutés un politologue russe, un homme d’affaires et philanthrope de renom, et deux journalistes.