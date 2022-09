La Russie ajoute une rock star et un allié de Navalny à la liste des “agents étrangers”

MOSCOU (AP) – Les autorités russes ont désigné vendredi un musicien de rock bien-aimé, un allié clé du chef de l’opposition emprisonné Alexey Navalny et quatre autres personnes comme «agents étrangers», alléguant qu’ils se livraient à des activités politiques non précisées tout en recevant des fonds de l’Ukraine.

Parmi les nouveaux noms ajoutés au registre en ligne des “agents étrangers” tenu par le ministère russe de la Justice figurent Andrey Makarevich, le fondateur du groupe culte soviétique et russe Mashina Vremeni, et Ivan Zhdanov, l’ancien chef de la Fondation anti-corruption de Navalny. Ont également été ajoutés un politologue russe, un homme d’affaires et philanthrope de renom, et deux journalistes.

La loi russe permet aux organisations et aux individus réputés impliqués dans des activités politiques qui reçoivent des fonds de l’étranger d’être déclarés agents étrangers. Le terme a un sens péjoratif fort et implique un contrôle gouvernemental supplémentaire.

Les politiciens russes pro-Kremlin avaient auparavant mis au pilori Makarevich pour avoir “soutenu la politique anti-russe de Kyiv” en 2014, après avoir donné un concert pour les réfugiés dans une ville de l’est de l’Ukraine reprise par les forces gouvernementales aux séparatistes pro-russes que le Kremlin a commencé à soutenir en parallèle avec son annexion de la Crimée la même année.

Une autre légende du rock russe, Yuri Shevchuk, a été condamnée à une amende de 50 000 roubles (815 $) le mois dernier après qu’un tribunal russe l’a reconnu coupable de “discréditer” l’armée russe pour avoir dénoncé l’invasion de l’Ukraine par Moscou lors d’une de ses performances.

Zhdanov et d’autres alliés de Navalny ont fait face à de multiples affaires pénales au cours des trois dernières années, notamment pour leur implication présumée dans un “groupe extrémiste”, alors que le Kremlin élargissait sa répression à plusieurs volets contre son ennemi le plus ardent et son équipe.

La Fondation anti-corruption a soutenu à plusieurs reprises que les accusations sont politiquement motivées et liées à ses enquêtes sur la corruption officielle ainsi qu’à la campagne du groupe pour les candidats aux élections anti-Kremlin.

The Associated Press