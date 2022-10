La Russie ajoute un rappeur et écrivain populaire à la liste des “agents étrangers”

Vendredi, le gouvernement russe a désigné un rappeur en tête des charts comme un “agent étranger”, une étiquette qui a été largement considérée comme faisant partie des efforts des autorités pour museler les voix critiques.

Oxxxymiron, de son vrai nom Miron Fyodorov, a été ajouté à la liste des “agents étrangers” du ministère de la Justice aux côtés de Dmitry Glukhovsky, un écrivain de science-fiction chevronné, et d’Alyona Popova, une féministe de premier plan et un ancien visage de la campagne russe contre la violence domestique. droit.

Oxxxymiron, un double ressortissant russo-britannique, a qualifié l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin de “catastrophe” et a publiquement appelé à la création d’un mouvement anti-guerre. Il a annulé une tournée russe à guichets fermés peu de temps après l’arrivée des troupes de Moscou en Ukraine le 24 février et a organisé des concerts-bénéfice en Europe occidentale et en Turquie, les bénéfices étant reversés aux réfugiés ukrainiens.

En août, les autorités ont déclaré qu’elles enquêtaient sur le travail du rappeur en vertu des lois anti-extrémisme russes, qui ont été élargies à plusieurs reprises pour couvrir un éventail de plus en plus large de discours dissidents.

La loi russe permet aux organisations et aux individus réputés impliqués dans des activités politiques qui reçoivent des fonds de l’étranger d’être déclarés agents étrangers. Le terme a un sens péjoratif fort et implique un contrôle gouvernemental supplémentaire.

Le rappeur, dont les paroles sont souvent politiques, a déjà assisté à des rassemblements de soutien à l’ennemi emprisonné du Kremlin, Alexei Navalny.

Glukhovsky, l’auteur du roman post-apocalyptique de 2002 “Metro 2033” qui est censé être à l’étranger, a également dénoncé la guerre de la Russie en Ukraine. Il a été mis sur une liste de personnes recherchées en lien avec des publications critiques sur les réseaux sociaux et des chroniques dans les médias occidentaux.

En juin, un tribunal de Moscou a ordonné son arrestation par contumace pour « discrédit de l’armée russe », dans le cadre d’une répression sans précédent contre les dissidents. S’il est reconnu coupable, il encourt jusqu’à 10 ans de prison.

L’une des militantes des droits les plus ardentes de Russie, Popova s’est battue pendant des années pour faire pression sur les législateurs russes afin qu’ils adoptent une législation visant à protéger les femmes contre la violence domestique. Sa campagne sur les réseaux sociaux a à un moment donné encouragé les femmes russes à publier des images d’elles-mêmes avec du maquillage ressemblant à des coupures ou des ecchymoses sanglantes, avec le hashtag “Je ne voulais pas mourir”. La réponse virale a provoqué une augmentation des discussions sur les attitudes envers les survivants d’abus.

En 2021, Popova a fait de la lutte contre la violence domestique l’élément central de sa tentative finalement infructueuse de rejoindre la Douma d’État. Elle a exprimé à plusieurs reprises son soutien aux femmes qui se présentent à des élections politiques afin de résoudre les problèmes sociaux en Russie.

