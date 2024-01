La Russie affronte les partisans des États-Unis et de l’Ukraine, excluant tout plan de paix soutenu par Kiev et l’Occident

NATIONS UNIES (AP) — Le ministre russe des Affaires étrangères s’est affronté lundi avec les partisans des États-Unis et de l’Ukraine lors d’une réunion de l’ONU au cours de laquelle Moscou a exclu tout plan de paix soutenu par Kiev et l’Occident, et la Chine a averti qu’un chaos mondial supplémentaire pourrait avoir un impact sur le ralentissement de l’économie mondiale.

Sergueï Lavrov, le plus haut diplomate russe, a affirmé que les forces ukrainiennes ont été « un échec complet » sur le champ de bataille et sont « incapables » de vaincre ou affaiblir la Russie.

Il a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que Moscou était toujours prête à négocier la paix, mais il a affirmé que les plans de paix présentés par l’Ukraine et ses « maîtres » occidentaux ne sont « utilisés que comme couverture pour continuer la guerre et continuer à obtenir de l’argent des contribuables occidentaux ».

« Toutes ces formules ne mènent nulle part, et plus tôt Washington, Londres, Paris et Bruxelles s’en rendront compte, mieux ce sera pour l’Ukraine et l’Occident », a-t-il déclaré, avertissant que leur « croisade contre la Russie a déjà créé une nouvelle image claire et réputationnelle ». et les risques existentiels.

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, a rejeté les affirmations de Lavrov comme étant une « désinformation flagrante » et a rétorqué que c’était l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 qui avait déclenché la guerre, et que c’était le président. Vladimir Poutine La « poursuite résolue de l’anéantissement de l’Ukraine et de l’assujettissement de son peuple qui la prolonge ».

« Les desseins impérialistes de la Russie sont évidents » et « pour la Russie, toute autre solution que la capitulation – la capitulation totale de l’Ukraine est la seule solution, et ce n’est tout simplement pas acceptable pour la communauté internationale », a déclaré Wood. soulignant que la guerre pourrait prendre fin demain si Moscou retirait des centaines de milliers de soldats sur le territoire ukrainien internationalement reconnu.

La Russie a convoqué la réunion du Conseil pour critiquer à nouveau vivement l’aide militaire occidentale à l’Ukraine. Juste avant que cela ne commence, des diplomates de plus de 40 pays ont entouré l’ambassadeur ukrainien à l’ONU, Sergiy Kyslytsya, qui a lu une déclaration commune soulignant « l’hypocrisie » de la Russie dans sa critique des transferts légaux d’armes destinés à aider l’Ukraine à se défendre.

Les partisans de l’Ukraine ont qualifié la réunion de lundi de nouvelle tentative russe de « détourner l’attention de sa guerre d’agression » et ont condamné le soutien militaire à Moscou. drones d’Iran et balistique missiles de Corée du Nord — en violation des sanctions de l’ONU, ainsi que du matériel militaire de Biélorussie.

Le Conseil a entendu de nombreux appels en faveur d’une intensification des efforts de paix, tandis que l’allié de la Russie, la Chine, s’est montré de plus en plus préoccupé par la menace croissante que représente pour la sécurité mondiale la guerre en cours en Ukraine, au moment même où Israël et le Hamas sont en guerre à Gaza suite aux attaques surprises du groupe militant dans le sud d’Israël le 7 octobre.

“Nous ne devons ménager aucun effort pour endiguer les retombées de la crise (ukrainienne) à un moment où le conflit israélo-palestinien se prolonge et où certaines questions sensibles risquent de s’envenimer”, a déclaré l’ambassadeur de Chine à l’ONU, Zhang Jun. « Le monde ne peut pas se permettre de voir s’étendre davantage les affrontements géopolitiques alors même que l’économie mondiale ralentit. »

Zhang a déclaré au Conseil que « la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les pays doivent être respectées », ce sur quoi l’Ukraine a insisté et que la Russie a violé en annexant quatre régions ukrainiennes. Mais l’ambassadeur chinois a critiqué l’Ukraine qui cherche à rejoindre l’OTAN et a averti Kiev, sans nommer la Russie, que cela aggraverait les préoccupations de Moscou en matière de sécurité.

Zhang a appelé à la reprise dès que possible des négociations directes entre la Russie et l’Ukraine. Il n’a pas mentionné le plan de paix publié par la Chine en février 2023, qui appelait à un cessez-le-feu, à des négociations et à la fin des sanctions contre la Russie, mais il s’est concentré sur les perturbations causées par la guerre sur l’économie mondiale.

« Les impacts négatifs de la crise ukrainienne et du conflit palestino-israélien ont ajouté de la neige à l’économie mondiale glaciale », a déclaré Zhang. « Les pays ayant une influence significative devraient… s’abstenir de politiser, d’instrumentaliser ou de transformer l’économie mondiale en arme, et devraient plutôt travailler ensemble pour maintenir la sécurité alimentaire, énergétique et financière mondiale ainsi que la stabilité et le bon fonctionnement des chaînes industrielles et d’approvisionnement. »

La Chine était le troisième orateur parmi les 15 membres du conseil et Lavrov a quitté immédiatement après le discours de Zhang, donnant son siège à un député. Lavrov n’a pas entendu Wood, mais il a entendu l’ambassadrice de Malte à l’ONU, Vanessa Frazier, qui a fait écho à l’appel américain à la Russie de retirer ses forces et a accusé Moscou de violer son devoir de maintenir la paix et la sécurité internationales, la mission principale du Conseil de sécurité.

“La réunion d’aujourd’hui est une nouvelle tentative de justifier l’injustifiable et de tenter de proposer un récit dans lequel la victime est l’agresseur et l’agresseur la victime”, a déclaré Frazier, dénonçant le meurtre de 10 200 civils ukrainiens, dont 575 enfants, et les blessures de plus de 19 300 autres dans Attaques russes depuis le début de la guerre, selon le bureau des droits de l’homme de l’ONU.