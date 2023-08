La Russie affirme qu’une frappe majeure de drones ukrainiens a touché profondément son territoire

L’Ukraine a envoyé des vagues de drones profondément dans l’ouest de la Russie lors d’attaques nocturnes qui ont duré plus de quatre heures et ont frappé des moyens militaires, ont indiqué mercredi des responsables russes et des médias.

Les drones ont frappé un aéroport près de la frontière entre la Russie, l’Estonie et la Lettonie, provoquant un énorme incendie et endommageant quatre avions de transport militaires Il-76, qui peuvent transporter des machines lourdes et des troupes, a rapporté l’agence de presse officielle russe Tass, citant les autorités chargées des secours.

Avec au moins six régions de Russie ciblées, ce barrage semble être l’attaque de drone ukrainienne la plus étendue sur le sol russe depuis le début de la guerre il y a 18 mois. Le Kremlin a accusé à plusieurs reprises l’armée ukrainienne d’incursions transfrontalières dans la région russe de Belgorod et de lancement de drones vers Moscou.

Il n’y a eu aucun commentaire dans l’immédiat de la part des responsables ukrainiens, qui refusent généralement d’assumer la responsabilité de toute attaque en Russie. Les forces du Kremlin ont, quant à elles, frappé la capitale ukrainienne avec des drones et des missiles dans la nuit, dans le cadre de ce que les responsables ukrainiens ont qualifié d’« attaque massive et combinée » qui a tué deux personnes.

Les attaques aériennes contre la Russie se sont intensifiées ces derniers mois alors que l’armée ukrainienne poursuit une contre-offensive pour chasser les forces moscovites de son territoire. L’Ukraine cible de plus en plus les moyens militaires russes derrière les lignes de front, à l’est et au sud du pays envahi.

L’Ukraine a également affirmé avoir utilisé des drones maritimes contre des navires russes en mer Noire. Les médias ukrainiens ont déclaré que des saboteurs de Kiev avaient utilisé des drones la semaine dernière pour frapper des bombardiers stationnés sur des bases aériennes situées au cœur de la Russie.

Les autorités russes n’ont fait état d’aucune victime suite au déluge de mercredi. L’aéroport de la région de Pskov, situé à environ 700 kilomètres au nord de la frontière ukrainienne et à 700 kilomètres à l’ouest de Moscou, a subi le plus de dégâts. Des informations non confirmées dans les médias ont indiqué que jusqu’à 20 drones auraient pu cibler l’installation.

Une femme passe devant des pompiers qui éteignent un incendie dans une maison endommagée à la suite d’une attaque de missile dans un village à l’extérieur de Kiev, en Ukraine, le 30 août. (Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images)

La fumée d’un incendie massif s’est propagée au-dessus de la ville de Pskov, la capitale homonyme de la région, ont montré des images publiées sur les réseaux sociaux. Des vidéos montraient de fortes détonations et des éclairs ponctuant la nuit, ainsi que le crépitement des systèmes de défense aérienne et des traceurs grimpant dans le ciel sombre.

Des cibles au plus profond de la Russie

Le gouverneur de Pskov, Mikhaïl Vedernikov, a ordonné l’annulation de tous les vols à destination et en provenance de l’aéroport pour la journée afin que les dégâts puissent être évalués à la lumière du jour. Il n’y a pas eu de victimes et l’incendie a été éteint, a-t-il précisé.

Les autres régions touchées par le barrage étaient Orel, à 400 kilomètres au sud de Moscou ; Riazan, qui se trouve à 200 kilomètres au sud-est de Moscou ; et Kaluga, située à 200 kilomètres au sud-ouest de Moscou ; ainsi que Briansk, qui borde l’Ukraine, et la région entourant la capitale russe, selon le ministère russe de la Défense. Des dégâts mineurs ont été signalés dans ces zones.

Trois principaux aéroports de la région de Moscou – Sheremetyevo, Vnukovo et Domodedovo – ont temporairement interrompu les vols entrants et sortants.

Associated Press n’est pas en mesure de confirmer si les drones ont été lancés depuis l’Ukraine ou depuis la Russie.

Le ministre ukrainien de la Transformation numérique, Mykhailo Fedorov, a déclaré que son pays disposait désormais de drones d’une portée allant jusqu’à 500 kilomètres, bien qu’il n’ait assumé la responsabilité d’aucune attaque en Russie ou en Crimée, que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014.

« Si vous regardez attentivement l’actualité ces derniers temps, en général, il y a chaque jour des informations sur des drones à longue portée qui ont touché diverses cibles à la fois dans [Russian-]en Crimée occupée et sur le territoire de la Russie », a déclaré Fedorov à l’Associated Press dans une récente interview. « Donc, à cet égard, disons, qu’une production plus ou moins massive de ces drones est apparue. »

2 tués

La Russie, quant à elle, a également utilisé des drones ainsi que des missiles lors de son plus grand bombardement contre la capitale ukrainienne depuis des mois, ont indiqué les autorités ukrainiennes.

Deux gardes de sécurité, âgés de 26 et 36 ans, ont été tués et une autre personne a été blessée par des chutes de débris, a écrit Serhiy Popko, chef de l’administration militaire de Kiev, sur Telegram.

La Russie a lancé des drones explosifs Shahed sur la ville depuis diverses directions, puis a suivi avec des missiles depuis l’avion stratégique Tu-95MS, a déclaré Popko. On ne sait pas exactement combien ont été lancées, mais Popko a qualifié l’attaque de la plus grande contre la capitale depuis le printemps.