L’Organisation mondiale de la santé et des experts indépendants ont qualifié cette décision de risquée, notant qu’elle sapait la confiance dans le vaccin, que la Russie prévoit de commercialiser dans plus de 70 pays.

Le vaccin AstraZeneca, développé à l’Université d’Oxford, en Angleterre, a montré des résultats encourageants mais déconcertants: deux doses du vaccin ont donné des résultats plus forts (efficacité de 90%) lorsque la première dose n’était qu’à moitié concentrée que lorsque deux doses complètes ont été injectées. (une efficacité de 62%). Les efforts conjoints exploreront si ce vaccin peut être rendu plus efficace si les receveurs reçoivent également une injection de Spoutnik V.

Kirill Dmitriev, le directeur général du fonds, a salué le résultat comme «étonnant» et a déclaré qu’il aiderait la Russie à demander l’enregistrement de Spoutnik V sur les marchés d’exportation potentiels. Il a déclaré que le fonds avait l’intention de s’appliquer en Argentine ce mois-ci, et dans d’autres pays d’Amérique latine et pays d’Asie et d’Afrique en janvier.

L’essai russe devrait se poursuivre jusqu’en mai, mais M. Dmitriev a déclaré que les régulateurs pourraient l’arrêter pour des raisons éthiques, car le vaccin s’est avéré efficace. Le taux d’efficacité était similaire à ce que le groupe russe avait rapporté plus tôt, mais basé cette fois sur un échantillon plus grand et plus statistiquement pertinent. Les résultats étaient comparables à ceux de le vaccin Pfizer, qui a rapporté une efficacité de 95 pour cent et a déjà été approuvé pour une utilisation dans plusieurs pays, et de Moderna, qui a rapporté un taux d’efficacité de 94,1%.