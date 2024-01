La Russie affirme qu’un avion militaire transportant 74 personnes s’est écrasé dans la région de Belgorod

CNN

—



Un avion militaire russe transportant 74 personnes s’est écrasé dans la région frontalière de Belgorod, ont indiqué les médias russes citant des responsables.

Il existe des rapports contradictoires sur ce qu’il y avait à bord de l’avion IL-76. Les agences de presse russes citant le ministère de la Défense ont déclaré que 65 militaires ukrainiens étaient à bord et transportés par avion vers Belgorod en prévision d’un échange de prisonniers. Des sources ukrainiennes ont affirmé que l’avion transportait des missiles destinés au système de défense aérienne S-300. CNN ne peut pas vérifier ces affirmations de manière indépendante.

Six membres d’équipage et trois “personnels d’accompagnement” se trouvaient également à bord de l’avion cargo IL-76, ont indiqué des responsables russes. La commission de la défense du Parlement russe, Andrey Kartapolov, a déclaré qu’un deuxième avion militaire, également un IL-76, transportant 80 prisonniers de guerre supplémentaires, avait été détourné.

Kartapolov a également déclaré que « les dirigeants ukrainiens étaient parfaitement au courant de l’échange imminent et étaient informés de la manière dont les prisonniers seraient livrés. Mais l’avion IL-76 a été abattu par trois missiles, soit équipés de systèmes de missiles anti-aériens ou Patriot, soit d’IRIS de fabrication allemande.»

CNN a contacté plusieurs sources au sein du gouvernement ukrainien au sujet des affirmations de la Russie selon lesquelles l’Ukraine était responsable de la destruction de l’avion, mais n’a reçu aucun commentaire.

L’avion s’est écrasé à cinq ou six kilomètres du village de Yablonovo, dans le district de Korocha, dans la région de Belgorod, selon l’agence de presse officielle russe TASS.

“Aucun dommage n’a été causé au village, car il [the plane] s’est écrasé dans un champ à l’extérieur du village », a déclaré à TASS un religieux local, le révérend Georgy, recteur de l’église Dimitri Solunsky à Yablonovo.

Voir ce contenu interactif sur CNN.com



Le religieux a déclaré que le bâtiment de l’église et l’école locale n’étaient pas affectés par l’accident, selon l’agence TASS.

Le Kremlin a refusé de commenter l’accident signalé. Le porte-parole Dmitri Peskov a déclaré : « Il s’agit d’informations assez nouvelles, nous allons maintenant les traiter. Je ne peux encore rien dire.

Le gouverneur de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a déclaré qu’« une équipe d’enquêteurs et des employés du ministère des Situations d’urgence travaillent actuellement sur les lieux. J’ai modifié mon horaire de travail et je suis allé dans la région. Tous les détails plus tard.

Gladkov a déclaré que « l’incident » s’était produit dans le district de Korochansky, dans la région de Belgorod, au nord-est de la ville de Belgorod.

L’Ilyushin Il-76 est un avion de transport militaire de l’ère soviétique avec une charge utile de plus de 50 tonnes, selon l’organisme européen de sécurité aérienne. Eurocontrôle. Il est en service depuis 1975.

La ville frontalière de Belgorod a été le site de l’un des Attaques ukrainiennes les plus meurtrières sur le sol russe à la fin de l’année dernière. Au moins 24 personnes, dont trois enfants, ont été tuées et 108 autres blessées dans ces attaques, qui ont déclenché des frappes russes en représailles sur la région de Kharkiv en Ukraine.

L’accident d’avion survient alors que la guerre russe en Ukraine est sur le point d’entrer dans sa troisième année, avec peu de progrès sur le champ de bataille de part et d’autre ces derniers mois. Évaluations du renseignement occidental avertir ce mouvement sur le champ de bataille pourrait encore stagner cette année.

Kiev et Moscou ont échangé des prisonniers de guerre tout au long du conflit. L’échange le plus important a eu lieu plus tôt en janvier, lorsque les deux parties ont chacune échangé plus de 200 prisonniers.

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.