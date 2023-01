Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que la Russie était prête à négocier avec l’Ukraine dans les premiers mois de la guerre.

Sergueï Lavrov a accusé les États-Unis et d’autres pays occidentaux d’avoir bloqué les pourparlers de paix.

À l’époque, les dirigeants occidentaux ont exhorté l’Ukraine à aborder les négociations avec prudence.

La Russie était prête à négocier avec l’Ukraine peu de temps après le lancement de son offensive l’année dernière, mais les États-Unis et d’autres alliés occidentaux ont déconseillé à Kyiv de tenir des pourparlers, a déclaré lundi le ministre russe des Affaires étrangères.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé l’Occident d’avoir bloqué les pourparlers lors d’une visite à Pretoria, en Afrique du Sud, dans le cadre d’une campagne russe visant à renforcer les liens avec la nation africaine, par le Washington Post.

“Il est bien connu que nous avons soutenu la proposition de la partie ukrainienne de négocier au début de l’opération militaire spéciale et fin mars, les deux délégations se sont mises d’accord sur le principe de régler ce conflit”, a déclaré Lavrov, selon The Post.

“Il est [also] bien connu et a été publié ouvertement que nos collègues américains, britanniques et certains européens ont dit à l’Ukraine qu’il était trop tôt pour traiter, et que l’arrangement qui avait presque été convenu n’a jamais été revu par le régime de Kyiv”, a-t-il ajouté.

Dans les semaines qui ont suivi le lancement de l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine, un certain nombre de pourparlers de paix infructueux ont eu lieu alors que la Russie continuait de bombarder les villes ukrainiennes.

Vers la fin du mois de mars, très attendu des négociations ont eu lieu à Istanbulla Turquie, que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dit a montré des signes “positifs”.

Négociateurs ukrainiens accepté un statut neutre si l’Ukraine recevait des garanties de sécurité adéquates de l’Occident, se plier à une demande russe majeure. Pendant ce temps, Moscou a accepté de ” fondamentalement réduit ” l’activité militaire près de Kyiv et de Tchernihiv, que le vice-ministre russe de la Défense Alexandre Fomine dit était de “renforcer la confiance mutuelle”.

Cependant, Zelenskyy a exprimé un certain scepticisme, en disant: “Les Ukrainiens ne sont pas des gens naïfs.”

Les pourparlers n’ont pas abouti à la paix, ni même à un cessez-le-feu, le président russe Vladimir Poutine déclarant le 12 avril que les négociations avaient abouti à un “impasse.”

Lavrov a déclaré aux médias russes en avril qu’une décision d’arrêter les pourparlers a été prise sur les conseils de “collègues” américains et britanniques – une ligne qu’il a depuis maintenue.

Selon Ukraine Pravda, un média ukrainien, les pourparlers ont été annulés après que Zelenskyy ait reçu la visite de Johnson, alors Premier ministre britannique, qui a indiqué que Poutine était un criminel de guerre avec lequel il ne fallait pas négocier.

À l’époque, l’Ukraine recueillait également des preuves de crimes de guerre à la suite du massacre de Bucha fin mars, selon le média.

Ni la Russie ni l’Ukraine n’ont montré de signes indiquant qu’une résolution diplomatique de la guerre est désormais imminente.

Le New York Times a rapporté en décembre que l’Ukraine et la Russie ont insisté sur le fait qu’elles étaient disposées à s’engager dans des pourparlers de paix, mais toutes deux proposent des conditions strictes pour s’asseoir à la table des négociations.

Ukraine a proposé un sommet de la paix en février 2022, sur la base des principes d’une Plan de paix en 10 pointsmais a déclaré qu’il n’autoriserait la Russie à participer que si elle participait à un tribunal pour crimes de guerre, par l’Associated Press.

La Russie, quant à elle, a déclaré que l’Ukraine devrait accepter l’annexion par la Russie de Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporijia dans le cadre de tout accord de paix.