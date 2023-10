Les États-Unis, « tueurs de guerre nucléaire », mélangent la Russie et la Chine, selon la Corée du Nord

Il a ajouté : « La Corée du Nord est notre voisin et nous continuons et continuerons à développer des relations étroites dans tous les domaines ».

La Russie a déclaré jeudi qu’elle envisageait de nouer des liens étroits avec la Corée du Nord dans tous les domaines, un jour après que la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis ont condamné ce qu’ils considèrent comme des livraisons d’armes de Pyongyang à Moscou.

Les expéditions de munitions de la Corée du Nord surviennent Russie reprend sa tactique dite de « vague humaine » dans sa poursuite guerre contre l’Ukraine .

La stratégie consiste à envoyer « des masses de soldats mal entraînés directement sur le champ de bataille sans équipement approprié et… sans entraînement ni préparation appropriés », a déclaré Kirby. Il a ajouté que la décision montre que la Russie n’a « aucun respect pour la vie de ses propres soldats » et que là où la Russie fait des progrès, ceux-ci sont « très rares et de courte durée ».

dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président russe Vladimir Poutine ont tenu un sommet en Russie en septembre au cours duquel ils ont discuté de questions militaires, de la guerre en Ukraine et d’une éventuelle aide russe au programme satellitaire de l’État secret.

Le États-Unis et ses alliés ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Kim puisse fournir des armes et des munitions à la Russie, qui a dépensé d’énormes stocks au cours de sa guerre de 20 mois en Ukraine.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré jeudi dans un article sur X que la Corée du Nord avait envoyé plus de 1 000 conteneurs de munitions à la Russie au cours des dernières semaines et qu’elle était en passe de devenir l’un des plus grands fournisseurs d’armes étrangers de la Russie.

Si la Corée du Nord maintient « l’ampleur et le rythme récents de ses expéditions militaires », la dictature serait « en passe de devenir l’un des plus importants fournisseurs d’armes étrangères de la Russie, aux côtés de l’Iran et de la Biélorussie », selon les renseignements.

L’évaluation du Royaume-Uni fait écho à celle de la Maison Blanche.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré plus tôt ce mois-ci que les États-Unis pensaient que la Corée du Nord souhaitait l’aide militaire russe – notamment des avions de combat, des véhicules blindés, des équipements de production de missiles balistiques et des missiles sol-air – en échange d’armes.

Biden tente de rencontrer Kim de Corée du Nord « sans conditions préalables »

Kirby a déclaré que les États-Unis surveillaient de près si Moscou répondait aux attentes de Pyongyang, ajoutant que « nous avons déjà observé des navires russes décharger des conteneurs en RPDC, ce qui pourrait constituer… les premières livraisons de matériel en provenance de Russie ».

Kirby a déclaré qu’une alliance militaire entre la Russie et la Corée du Nord pourrait compromettre « la stabilité régionale et le régime mondial de non-prolifération » et que les États-Unis sanctionnaient les deux pays.

