La Russie affirme que Wagner a restitué des chars, des systèmes de missiles, des armes et des munitions

Le ministère russe de la Défense a déclaré mercredi que le groupe Wagner avait remis des milliers de tonnes d’armes, de munitions et d’équipements militaires à l’armée russe, dans le dernier signe que Moscou s’efforce toujours de briser l’influence des mercenaires après leur dramatique et de courte durée. mutinerie le mois dernier.

Le ministère a publié une vidéo qui, selon lui, montrait du personnel inspectant certains des plus de 2 000 équipements et 2 750 tonnes de munitions. Le transport comprenait des chars, des Pantsir et d’autres systèmes de missiles et environ 20 000 armes légères, a indiqué le ministère.