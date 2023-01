La Russie affirme que l’utilisation du téléphone a permis à l’Ukraine de cibler ses troupes

KYIV, Ukraine – L’utilisation non autorisée de téléphones portables par des soldats russes a conduit à une attaque meurtrière à la roquette ukrainienne contre l’installation où ils étaient stationnés, a déclaré l’armée russe mardi soir, portant à 89 le nombre de morts de l’attaque du week-end.

Le lieutenant général Sergei Sevryukov a déclaré dans un communiqué que les signaux téléphoniques permettaient aux forces de Kyiv de “déterminer les coordonnées de l’emplacement du personnel militaire” et de lancer une frappe. Sevryukov a déclaré que des mesures non spécifiées étaient prises pour “empêcher des incidents tragiques similaires à l’avenir” et a promis de punir les responsables de l’infraction.