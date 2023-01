La Russie affirme que les troupes ont obtenu plus de pièces dans l’est de l’Ukraine

La Russie affirme que ses forces ont fait des percées dans l’est de l’Ukraine.

Cela représente les plus grandes avancées depuis des mois.

La Russie a envahi l’Ukraine pour la première fois en février de l’année dernière.

Les forces russes ont revendiqué lundi des gains supplémentaires dans l’est de l’Ukraine, s’ajoutant à leurs plus grandes avancées depuis des mois, après des batailles implacables que Kyiv a décrites comme des attaques par vagues humaines qui ont montré que Moscou n’avait aucun respect pour la vie de ses propres hommes.

L’administrateur des parties sous contrôle russe de la province de Donetsk, Denis Pushilin, a affirmé que les troupes avaient pris pied à Vuhledar, une ville minière dont les ruines sont un bastion ukrainien depuis le début de la guerre.

Un jour plus tôt, le chef de la force mercenaire russe Wagner a déclaré que ses combattants avaient sécurisé Blahodatne, un village juste au nord de Bakhmut, une ville qui fait l’objet d’attaques russes soutenues depuis des mois.

Kyiv a déclaré avoir repoussé les assauts contre Blahodatne et Vuhledar, et Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les situations là-bas. Mais les lieux des combats signalés indiquaient des gains russes clairs, bien que progressifs, après environ deux mois au cours desquels les lignes de front avaient été en grande partie gelées.

“La situation est très difficile. Bakhmut, Vuhledar et d’autres secteurs de la région de Donetsk – il y a des attaques russes constantes”, a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy dans une allocution vidéo dimanche soir.

“L’ennemi ne compte pas son peuple et, malgré de nombreuses victimes, maintient une forte intensité d’attaques.”

Vuhledar se trouve au sud de Bakhmut, près de l’endroit où la ligne de front orientale protège les lignes ferroviaires contrôlées par la Russie qui approvisionnent les forces de Moscou dans le sud de l’Ukraine. Mykola Salamakha, un colonel ukrainien et analyste militaire, a déclaré à la radio ukrainienne NV que l’assaut de Moscou là-bas coûtait très cher.

LIRE | Des fragments de missiles découverts en Moldavie près de la frontière ukrainienne alors que la Russie lance un autre barrage

“La ville est sur un plateau et un centre défensif extrêmement solide y a été créé”, a-t-il déclaré. “C’est une répétition de la situation à Bakhmut – une vague de troupes russes après l’autre écrasée par les forces armées ukrainiennes.”

Retards

Ces dernières semaines, les pays occidentaux ont promis des centaines de chars et de véhicules blindés modernes pour équiper les forces ukrainiennes en vue d’une contre-offensive visant à reprendre le territoire plus tard en 2023.

Mais la livraison de ces armes est dans des mois, laissant Kyiv se battre tout l’hiver dans ce que les deux parties ont décrit comme un hachoir à viande de guerre d’usure implacable.

Après que la Russie ait épuisé son armée avec un assaut raté sur Kyiv l’année dernière, les forces ukrainiennes ont contre-attaqué et repris des pans de territoire à l’automne. Mais cette avancée est au point mort depuis novembre, permettant à la Russie de reprendre l’initiative.

La force mercenaire Wagner de Moscou a envoyé des milliers de condamnés recrutés dans les prisons russes au combat autour de Bakhmut, faisant gagner du temps à l’armée régulière russe pour reconstituer des unités avec des centaines de milliers de réservistes.

Zelenskiy a déclaré que l’Occident devait accélérer la livraison des armes promises afin que l’Ukraine puisse reprendre l’offensive.

“La Russie veut que la guerre s’éternise et épuise nos forces”, a-t-il déclaré. “Nous devons donc faire du temps notre arme.”

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les pays occidentaux fournissant des armes conduisent “les pays de l’OTAN à s’impliquer de plus en plus directement dans le conflit – mais cela n’a pas le potentiel de changer le cours des événements et ne le fera pas”.

Le groupe de réflexion de l’Institut pour l’étude de la guerre a déclaré lundi que “l’incapacité de l’Occident à fournir le matériel nécessaire” l’année dernière était la principale raison pour laquelle les avancées de Kyiv s’étaient arrêtées depuis novembre.

Cela avait permis à la Russie de faire pression sur Bakhmut et de fortifier le front contre une future contre-attaque ukrainienne, ont déclaré ses chercheurs dans un rapport, bien qu’ils aient déclaré que l’Ukraine pourrait encore reprendre le territoire une fois les armes promises arrivées.

Zelenskiy a rencontré lundi à Mykolaïv la Première ministre danoise Mette Frederiksen, une rare visite d’un dirigeant étranger proche du front. La ville, où l’avancée de la Russie dans le sud a été stoppée, a subi des bombardements incessants jusqu’à ce que l’Ukraine repousse la ligne de front en novembre.

Le bureau de Zelenskiy a publié des images du président saluant Frederiksen avec une poignée de main dans une rue enneigée avant d’entrer dans un hôpital où ils ont rencontré des soldats blessés.

L’Iran

Alors que Kyiv a obtenu des armes de l’Occident, Moscou s’est tournée vers des alliés, dont l’Iran, qui, selon Kyiv et l’Occident, a fourni à la Russie des centaines de “drones suicides” à longue portée utilisés pour attaquer les villes ukrainiennes.

Au cours du week-end, une usine militaire iranienne a été touchée par une attaque de drone qui, selon un responsable américain, semble avoir été menée par Israël. Israël n’a fait aucun commentaire.

LIRE | “Soyez heureux cet été !” : les Ukrainiens se baignent sur la plage de Sloviansk alors que des roquettes volent à proximité

Kyiv a laissé entendre que l’attaque contre l’Iran était une récompense pour le soutien militaire de Téhéran à la Russie : “Nuit explosive en Iran”, a tweeté l’assistant principal de Zelenskiy, Mykhailo Podolyak. “Je t’ai prévenu.”

L’Iran a convoqué le chargé d’affaires de l’ambassade d’Ukraine au sujet des remarques de Podolyak. La Russie a déclaré que la frappe contre l’Iran “pourrait avoir des conséquences imprévisibles pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient”.

Contrairement à de nombreux pays occidentaux, Israël s’est arrêté avant d’armer ouvertement Kyiv, mais il est considéré comme alarmé par la dépendance de la Russie à l’égard de la technologie des drones iraniens, qu’il considère comme une menace pour la sécurité régionale.

L’invasion russe, qu’elle a lancée le 24 février de l’année dernière en affirmant qu’elle était nécessaire pour se protéger des liens de son voisin avec l’Occident, a tué des dizaines de milliers de personnes et chassé des millions de leurs foyers.