La Russie affirme que les pourparlers nucléaires avec les États-Unis ont été retardés en raison de divergences

MOSCOU (AP) – Moscou a reporté une série de pourparlers sur le contrôle des armements nucléaires avec les États-Unis prévue pour cette semaine en raison de fortes différences d’approche et de tensions au sujet de l’Ukraine, a déclaré mardi un haut diplomate russe.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré que la décision de reporter les pourparlers qui devaient commencer mardi au Caire avait été prise au niveau politique.

“Nous avons été confrontés à une situation où nos collègues américains ont non seulement démontré leur réticence à écouter nos signaux et à tenir compte de nos priorités, mais ont également agi dans le sens contraire”, a déclaré Ryabkov aux journalistes à Moscou.

Ryabkov a affirmé que les États-Unis voulaient se concentrer uniquement sur la reprise des inspections dans le cadre du nouveau traité START et a bloqué la demande de Moscou de discuter également des détails liés au nombre d’armes dans le cadre du pacte de réduction des armements stratégiques.

Le département d’Etat américain a déclaré lundi que Moscou avait décidé de reporter unilatéralement les pourparlers du Caire et proposerait de nouvelles dates.

“Les États-Unis sont prêts à reporter le plus tôt possible car la reprise des inspections est une priorité pour maintenir le traité en tant qu’instrument de stabilité”, a déclaré le département d’État.

La réunion de cette semaine de la Commission consultative bilatérale établie dans le cadre du nouveau START aurait été la première depuis plus d’un an. Le calendrier des pourparlers visait à montrer que la Russie et les États-Unis restaient attachés au contrôle des armements et au maintien des lignes de communication ouvertes malgré la montée des tensions au sujet de l’Ukraine.

La Russie a protesté contre les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine. Ryabkov a déclaré que la situation en Ukraine avait contribué à la décision de Moscou de retarder les pourparlers.

“Naturellement, les événements qui se déroulent à l’intérieur et autour de l’Ukraine dans cette affaire ont un impact sur cela”, a-t-il déclaré. “Le contrôle des armements et le dialogue dans ce domaine ne peuvent pas être à l’abri de ce qui se passe autour, et la situation dans son ensemble, qui est assez compliquée et largement inquiétante, a joué un rôle.”

Le nouveau traité START, signé en 2010 par le président Barack Obama et le président russe Dmitri Medvedev, limite chaque pays à un maximum de 1 550 ogives nucléaires déployées et 700 missiles et bombardiers déployés. L’accord prévoit de vastes inspections sur place pour vérifier la conformité.

Quelques jours seulement avant l’expiration du traité en février 2021, la Russie et les États-Unis ont convenu de le prolonger de cinq ans.

En août, la Russie a déclaré un arrêt temporaire des inspections américaines, accusant les restrictions de visa, les sanctions sur les vols russes imposées par les États-Unis et leurs alliés, et d’autres obstacles, d’empêcher les experts militaires russes de visiter les sites d’armes nucléaires américains, donnant aux États-Unis ” avantages unilatéraux.

Dans le même temps, Moscou a déclaré qu’il “attache une grande importance” au nouveau START et a laissé la porte ouverte à la reprise des inspections à l’avenir.

Alors que la Russie et les États-Unis ont suspendu les inspections mutuelles dans le cadre de New START depuis le début de la pandémie de COVID-19, la décision de Moscou a soulevé une nouvelle incertitude quant à l’avenir du pacte.

