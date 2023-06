Photo par ALEXEI DRUZHININ/Spoutnik/AFP via Getty Im

Le président russe Vladimir Poutine (à gauche) et le président chinois Xi Jinping posent pour une photo lors de leur rencontre à Pékin, le 4 février 2022.

Le chef d’état-major des forces armées russes, Valery Gerasimov, a déclaré vendredi que le solide partenariat militaire de son pays avec la Chine assure la stabilité dans le monde.

Gerasimov, commandant des opérations militaires russes en Ukraine, a fait cette remarque lors d’une vidéoconférence avec son homologue chinois, Liu Zhenli.

« La coordination des efforts russes et chinois sur la scène internationale a un effet stabilisateur sur la situation mondiale », a déclaré Gerasimov à Liu, selon une vidéo publiée par le ministère russe de la Défense.

« Je suis convaincu que les réunions d’aujourd’hui nous aideront à continuer à renforcer le partenariat de défense stratégique russo-chinois », a-t-il ajouté.

Les exercices militaires conjoints russes et chinois doivent rester « un axe important » de ce partenariat, a-t-il poursuivi.

A LIRE AUSSI | L’Ukraine dénonce les propos « absurdes » de l’envoyé chinois sur les pays post-soviétiques

Gerasimov a adressé une invitation à se rendre à Moscou à Liu, qui a été nommé en septembre dernier chef d’état-major du Département d’état-major interarmées de la Commission militaire centrale de Chine.

La Chine et la Russie sont des alliés stratégiques, les deux parties vantant fréquemment leur partenariat et leur coopération « sans limites » dans les domaines économique et militaire.

Leurs liens sont devenus encore plus étroits après que la Russie a commencé sa campagne militaire en Ukraine en février 2022 et les sanctions économiques occidentales qui ont suivi.

Pékin a ostensiblement refusé de condamner l’offensive de la Russie contre son voisin.

Le président chinois Xi Jinping s’est rendu à Moscou en mars et a déclaré que les relations entre les deux pays entraient dans une nouvelle ère.