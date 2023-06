La Russie affirme que les liens avec le Canada sont sur le point d’être «rompus» à cause d’un avion-cargo – National

Quelques jours après que le Canada a déclaré qu’il saisissait un avion-cargo immatriculé en Russie, Moscou est avertissement que les liens entre les deux pays sont « déjà sur le point d’être rompus ».

Et la saisie aurait de « graves répercussions » sur les relations canado-russes, a déclaré le Kremlin.

L’avion Antonov 124 sera le premier bien physique russe capturé par le Canada en vertu de sa loi sur la confiscation des biens et le deuxième en vertu du régime de sanctions du gouvernement fédéral. Cela survient plus d’un an après que l’avion a atterri pour la première fois dans le pays à l’aéroport international Pearson de Toronto.

Ottawa a annoncé la saisie prévue de l’avion samedi alors que le premier ministre Justin Trudeau effectuait une visite surprise à Kiev, en Ukraine. Les responsables ont déclaré que la saisie était une réponse directe à l’invasion en cours de l’Ukraine par la Russie.

En février 2022, le Canada a interdit aux avions russes de voler dans l’espace aérien canadien, immobilisant ainsi l’avion et le forçant à rester au sol. Il avait atterri au Canada pour livrer une cargaison de tests antigéniques COVID-19.

« L’avion est détenu illégalement à l’aéroport de Toronto depuis février 2022. Nous percevons cet acte comme un vol cynique et éhonté », lit-on dans un communiqué publié sur le site Internet du ministère russe des Affaires étrangères.

L’avion appartient à une filiale de Volga-Dnepr Airlines LLC et Volga-Dnepr Group, croit le Canada. Les deux entités se sont récemment vu imposer des sanctions dans le cadre de la réponse du Canada à la guerre en Ukraine.

Samedi, Affaires mondiales Canada a déclaré que l’avion était pris pour essayer de mettre « une pression supplémentaire sur la Russie pour qu’elle arrête sa guerre illégale contre l’Ukraine en mettant à rude épreuve son système économique et en limitant les ressources qui alimentent la guerre ».





On ne sait pas encore ce qu’il adviendra de l’avion, mais en vertu de la nouvelle loi sur la confiscation des biens, le Canada est en mesure de saisir les biens détenus par des personnes sanctionnées et de les confisquer – de les faire détourner vers les victimes d’un régime sanctionné.

Lors de sa visite en Ukraine, Trudeau a déclaré que le gouvernement tenterait de confisquer l’avion à l’Ukraine pour l’empêcher d’être utilisé dans l’effort de guerre russe.

« Nous allons le faire le plus rapidement possible, mais je peux vous dire que les Ukrainiens sont très heureux que le chemin ait commencé », a-t-il déclaré.

Moscou a déclaré dans son communiqué que l’avion avait été « pris en otage » après avoir atterri sur un « projet humanitaire à la demande du gouvernement canadien ».

« Il s’avère maintenant que les autorités canadiennes avaient un objectif de grande envergure en tête : voler cet avion unique et le remettre à leurs clients à Kiev », lit-on, ajoutant que l’aide militaire et financière d’Ottawa à l’Ukraine n’a « pas été tout cela généreux.





William Pellerin, un avocat commercial basé à Ottawa chez McMillan LLP, a déclaré à La Presse canadienne que les propriétaires de l’avion pourraient intenter une action en justice contre la saisie jusqu’au moment où Ottawa dépose une demande officielle de confiscation de l’actif. Lorsque cela se produirait, l’entreprise recevrait un avis écrit et aurait la possibilité de contester la demande.

L’histoire continue sous la publicité

La Russie a averti qu’elle prendrait des mesures si Ottawa allait de l’avant avec ses plans potentiels pour l’avion, affirmant qu’elle riposterait « conformément au principe de réciprocité. Toute tentative de dissimulation de cet acte illégal et honteux par des procédures judiciaires ne lui conférera même pas un semblant de légitimité. »

S’adressant à Global News l’année dernière, l’avocat de l’aviation Bill Clark a déclaré que les Russes utilisaient des avions Antonov 124 pour le transport militaire et pour soutenir l’assaut contre l’Ukraine, même si l’avion n’est pas enregistré comme avion militaire.

Clark a été embauché par une compagnie de fret canadienne anonyme cherchant à aider l’Ukraine en gardant l’avion hors de la guerre – une affirmation que la Russie a démentie.

— Avec des fichiers de Saba Aziz de Global News et de La Presse Canadienne,