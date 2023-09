La Russie affirme que les États-Unis utilisent l’OTAN pour cibler la Chine et déstabiliser l’Asie-Pacifique | Monde | Nouvelles

Dans un discours partagé par l’ambassade de Russie au Royaume-Uni sur X (anciennement Twitter), le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a affirmé que l’OTAN, dirigée par les États-Unis, souhaitait « l’effondrement » de « l’architecture régionale inclusive de l’ASEAN ». [The Association of Southeast Asian Nations] », qui comprend Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.

Mais, dans un tweet qui fait écho aux propos de la Chine en présentant l’image d’une « pieuvre » de l’OTAN coiffée d’un chapeau « Oncle Sam » avec un tentacule pointé vers la région Asie-Pacifique, la Russie est allée encore plus loin. Lavrov a suggéré que l’OTAN et les États-Unis voulaient déstabiliser la région et « générer des risques pour un nouveau foyer de tensions géopolitiques ».

En juillet dernier, l’agence de presse officielle chinoise Xinhua affirmait que : « Malgré tout le chaos et les conflits déjà infligés, l’OTAN étend ses tentacules dans la région Asie-Pacifique dans le but exprès de contenir la Chine. »

« À cette fin, Washington crée des mini-alliances militaro-politiques subordonnées telles que AUKUS. [the trilateral security pact between Australia, the United Kingdom, and the United States]le sommet trilatéral États-Unis-Japon-Corée et le Quatuor Tokyo-Séoul-Canberra-Wellington, poussant leurs membres à une coopération pratique avec l’OTAN.

« Il est évident que ces efforts visent la Russie et la Chine, ainsi que l’effondrement de l’architecture régionale inclusive de l’ASEAN, et génèrent le risque d’un nouveau foyer de tensions géopolitiques. »

La dernière diatribe de Lavrov intervient alors que les inquiétudes grandissent concernant les activités militaires de la Chine dans la région. Plus tôt ce mois-ci, la Chine a survolé Taïwan avec plus de 100 avions de guerre en l’espace de 48 heures, tandis que dix de ses navires de guerre ont fait le tour de l’île, dans le cadre de l’une de ses plus grandes démonstrations de force jusqu’à présent cette année.