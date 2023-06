La Russie affirme que les États-Unis ont piraté des milliers de téléphones Apple dans le cadre d’un complot d’espionnage.

Le FSB russe affirme avoir découvert une opération d’espionnage américaine ciblant les iPhones.

Kaspersky Lab de Moscou a confirmé que les appareils des employés seniors avaient été compromis dans la cyberattaque sophistiquée.

Le FSB a allégué que le complot montrait une « coopération étroite » entre Apple et la NSA, impliquant des diplomates étrangers d’Israël, de Syrie, de Chine et de pays de l’OTAN.

Le Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie a déclaré jeudi avoir découvert une opération d’espionnage américaine qui a compromis des milliers d’iPhones à l’aide d’un logiciel de surveillance sophistiqué.

Kaspersky Lab, basé à Moscou, a déclaré que plusieurs appareils de ses employés seniors avaient été compromis.

Le FSB, le principal successeur du KGB de l’ère soviétique, a déclaré que plusieurs milliers d’appareils Apple Inc avaient été infectés, y compris des abonnés russes nationaux et des diplomates étrangers basés en Russie et dans l’ex-Union soviétique.

« Le FSB a découvert une action de renseignement des services spéciaux américains utilisant des appareils mobiles Apple », a déclaré le FSB dans un communiqué.

Le FSB a déclaré que le complot montrait une « étroite coopération » entre Apple et la National Security Agency, l’agence américaine responsable du renseignement et de la sécurité cryptographiques et des communications.

Dans une alerte sur son site Web, l’équipe russe d’intervention en cas d’urgence informatique a fait écho à l’avertissement du FSB. Il faisait référence à une étude publiée jeudi par Kaspersky Lab, qui annonçait qu' »une cyberattaque extrêmement complexe et ciblée par des professionnels » avait ciblé un nombre non divulgué d’employés dans « l’encadrement supérieur et intermédiaire ».

La NSA a refusé de commenter. Apple et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires envoyées par courrier électronique. Kaspersky n’a pas renvoyé de messages demandant plus de détails sur ses recherches. Contrairement aux responsables russes, la société s’est abstenue de blâmer qui que ce soit pour les piratages.

Le FSB a déclaré que l’opération d’espionnage américaine avait piégé des diplomates israéliens, syriens, chinois et membres de l’OTAN dans la campagne d’espionnage.

Les représentants chinois, israéliens et de l’OTAN n’ont pas été en mesure de commenter dans l’immédiat.

L’espionnage des États-Unis ?

Selon le Belfer Center Cyber ​​2022 Power Index de l’Université de Harvard, les États-Unis sont la première cyberpuissance mondiale en termes d’intention et de capacité, suivis de la Chine, de la Russie, du Royaume-Uni et de l’Australie.

Le Kremlin et le ministère russe des Affaires étrangères ont souligné l’importance de la question.

« La collecte de données cachées a été effectuée grâce à des vulnérabilités logicielles dans les téléphones portables fabriqués aux États-Unis », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

« Les services de renseignement américains utilisent des sociétés informatiques depuis des décennies pour collecter des données à grande échelle sur les internautes à leur insu », a déclaré le ministère.

Des responsables russes ont déclaré que le complot avait été découvert dans le cadre d’un effort conjoint des officiers du FSB et de ceux du Service des gardes fédéraux (FSO). Cette puissante agence dirigeait les gardes du corps du Kremlin et était autrefois la neuvième direction du KGB.

Les responsables en Russie, qui, selon les espions occidentaux, ont construit une structure de surveillance intérieure très sophistiquée, ont longtemps remis en question la sécurité de la technologie américaine.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que tous les responsables de l’administration présidentielle savaient que les gadgets tels que les iPhones étaient « absolument transparents ».

« Les utiliser à des fins officielles est inacceptable et interdit », a déclaré Peskov, ajoutant que les responsables étaient libres d’utiliser les iPhones pour des communications privées et non officielles.

Le président russe Vladimir Poutine a toujours déclaré qu’il n’avait pas de smartphone, bien que le Kremlin ait déclaré que l’ancien espion du KGB utilisait occasionnellement Internet.

Logiciel espion pour téléphone

Kaspersky a déclaré avoir découvert la campagne d’espionnage numérique après avoir détecté un trafic anormal sur son réseau Wi-Fi d’entreprise.

L’entreprise a déclaré que le logiciel espion était transmis par un message invisible qui tirait parti des vulnérabilités du système d’exploitation iOS d’Apple. Les informations du téléphone seraient alors transmises à des serveurs distants.

Kaspersky a déclaré que les plus anciennes traces d’infection qu’il avait découvertes remontaient à 2019. « Au moment de la rédaction en juin 2023, l’attaque est en cours », a indiqué la société. Il a ajouté que bien que son personnel ait été touché, « nous sommes tout à fait convaincus que Kaspersky n’était pas la cible principale de cette cyberattaque ».

Il a promis plus de mises à jour dans les prochains jours.

Bien que ni les responsables russes ni Kaspersky n’aient apporté la preuve qu’Apple était au courant de l’espionnage présumé, et encore moins coopéré avec lui, la révélation est susceptible d’approfondir les soupçons sur Apple en Russie.

Plus tôt cette année, le Kremlin a dit aux responsables impliqués dans les préparatifs de l’élection présidentielle russe de 2024 de cesser d’utiliser les iPhones d’Apple en raison des craintes que les appareils soient vulnérables aux agences de renseignement occidentales, a rapporté le journal Kommersant.