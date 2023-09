La Russie affirme que les alliés occidentaux de l’Ukraine ont aidé à l’attaque du QG de la flotte de la mer Noire | Guerre Russie-Ukraine

Moscou affirme que les États-Unis et le Royaume-Uni ont joué un rôle dans la planification et l’exécution de l’attaque en fournissant des renseignements par avion espion et par satellite à Kiev.

La Russie a accusé les alliés occidentaux de l’Ukraine d’avoir aidé à planifier et à exécuter une attaque de missiles contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire, dans la péninsule de Crimée annexée, la semaine dernière.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré mercredi que des données de reconnaissance occidentales, des satellites de pays de l’OTAN et des avions espions avaient été utilisés dans l’attaque menée par l’Ukraine contre le quartier général de la flotte.

« Il ne fait aucun doute que l’attaque avait été planifiée à l’avance en utilisant des moyens de renseignement occidentaux, des moyens satellitaires de l’OTAN et des avions de reconnaissance et qu’elle a été mise en œuvre sur les conseils des autorités. [United States] et les agences de sécurité britanniques et en étroite coordination avec elles », a déclaré Zakharova lors d’un point de presse.

« Le but évident de tels actes terroristes est de détourner l’attention des tentatives ratées de contre-offensive des forces armées ukrainiennes et d’effrayer la population, de semer la panique dans notre société », a-t-elle déclaré.

Moscou a affirmé à plusieurs reprises que les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN étaient impliqués dans la guerre en Ukraine en fournissant des armes à Kiev, en fournissant des renseignements aux forces ukrainiennes et en aidant à planifier des attaques contre des installations russes.

Selon des informations non confirmées, des missiles Storm Shadow, fournis à l’Ukraine par le Royaume-Uni et la France, ont été utilisés vendredi lors de l’attaque de missiles contre le quartier général de la flotte à Sébastopol.

Les critiques de Zakharova à l’égard de l’Occident font suite aux commentaires faits mardi par Dmitri Medvedev, chef adjoint du Conseil de sécurité russe, qui a déclaré que l’arrivée cette semaine de chars de combat Abrams de fabrication américaine en Ukraine et la promesse de Washington de fournir à Kiev un nombre indéterminé de chars de combat Les missiles ATACMS à longue portée rapprocheraient l’OTAN d’un conflit direct avec la Russie.

L’attaque de missiles de vendredi contre le quartier général de la flotte de la mer Noire à Sébastopol n’était que la dernière en date contre des cibles dans la péninsule de Crimée, que la Russie a illégalement annexée à l’Ukraine en 2014.

La Crimée a servi de plaque tournante clé pour soutenir l’invasion de l’Ukraine et est de plus en plus la cible des tirs des forces ukrainiennes, qui ont promis de voir la péninsule revenir sous le contrôle de Kiev.

L’Ukraine a déclaré que la frappe de missile avait creusé un grand trou dans le bâtiment principal du quartier général de la flotte et que 34 officiers avaient été tués, dont le commandant de la flotte, l’amiral Viktor Sokolov, et que plus de 100 membres du personnel russe avaient été blessés.

Cependant, Sokolov a été vu mardi en train de participer à une réunion des responsables de la défense russe retransmise par les médias russes.

Mercredi, les chaînes de télévision d’État russes ont également montré Sokolov en train de s’adresser à des journalistes à Sébastopol après avoir remis des prix à une équipe de football de la flotte de la mer Noire.

Groupe de réflexion basé à Washington, DC, l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW)a déclaré mercredi que même si les médias russes s’efforçaient de « publier des « preuves » non concluantes » que le commandant de la flotte de la mer Noire est toujours en vie, l’institut réserverait son jugement jusqu’à ce qu’on en sache davantage.

« ISW n’est pas prêt pour le moment à évaluer l’authenticité des images ou la date de leur tournage », le groupe de réflexion a dit.

« Le Kremlin et le ministère russe de la Défense sont restés particulièrement silencieux sur la question et n’ont pas directement confirmé que Sokolov était vivant », ajoute le communiqué.

Les forces d’opérations spéciales ukrainiennes ont publié mardi un communiqué affirmant que leurs sources avaient affirmé que Sokolov figurait parmi les morts de la frappe de missile et qu’elles tentaient de vérifier ces informations après la diffusion de la vidéo de Sokolov.