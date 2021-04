Share on Twitter

La RUSSIE a affirmé que son jab Spoutnik ne provoquait pas de rares caillots sanguins dans ce que les experts disent être une tentative de «saper» les vaccins occidentaux.

Le fabricant du remède, l’Institut de recherche Gamaleya de Moscou, affirme qu’il ne provoque pas de caillots en raison de sa «technologie de purification».

Le Sputnik V jab déclenche une réponse immunitaire dans le corps de la même manière que d’autres vaccins tels que Johnson & Johnson et AstraZeneca.

Maintenant, les critiques ont accusé le Kremlin de saper ces coups occidentaux en proposant sa propre inoculation comme alternative.

James Lawson, du groupe de réflexion de l’Adam Smith Institute, a déclaré à la Courrier en ligne: «Avec la campagne de vaccination qui languit de la Russie, il est clair qu’ils ne sont pas en mesure de faire la leçon aux autres.

«Leur propagande est conçue pour saper les autres nations et ne doit pas recevoir de crédit.»

Le Gamaleya Research Institute affirme qu’il existe des «différences significatives» dans la manière dont les virus du rhume ont été utilisés pour développer le spoutnik jab par rapport aux autres.

Il affirme qu’une «technologie de purification en quatre étapes» améliore la sécurité du vaccin russe en citant une étude qui affirme qu’une «purification insuffisante» de l’ADN pourrait provoquer des caillots sanguins.

Le Dr Joe Grove, chercheur en immunité à l’University College London, a déclaré à Mail Online: «En fin de compte, nous ne connaissons pas la cause de cette très rare complication, il est donc difficile de dire avec certitude pourquoi un vaccin peut ou non la provoquer. «

Il a ajouté: «En fin de compte, il est difficile de faire des arguments rationnels pour expliquer pourquoi Spoutnik V ne provoquera pas de coagulation lorsque la cause précise des caillots reste inconnue. Gamaleya a peut-être raison, ils ont peut-être tort, seul le temps nous le dira.

L’année dernière, les usines de fausses nouvelles de Russie ont émis des affirmations bizarres selon lesquelles le vaccin AstraZeneca a transformé les gens en singes.

Des mèmes, des affiches et des vidéos décrivant le jab – créé par des scientifiques de l’Université d’Oxford – comme dangereux ont inondé Internet.

On pensait qu’il s’agissait d’un stratagème ciblant des pays comme le Brésil et l’Inde, où la Russie veut vendre son propre vaccin.

Cela survient alors que le Danemark est devenu le premier pays à cesser complètement d’administrer le vaccin d’AstraZeneca en raison de son lien possible avec de rares caillots sanguins.

C’est en dépit des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du chien de garde européen des médicaments de continuer à utiliser le vaccin – après qu’un examen n’ait donné qu’une chance de 0,000095% de caillot.

Mais le régulateur a laissé à chaque État le soin de faire ses propres évaluations des risques et de décider comment administrer le remède.

Aujourd’hui, Soren Brostrom, directeur de l’agence danoise de la santé, a déclaré que les résultats des sondes dans les caillots sanguins «montraient des effets secondaires réels et graves».

Il a déclaré: «Sur la base d’une considération globale, nous avons donc choisi de poursuivre le programme de vaccination pour tous les groupes cibles sans ce vaccin.»