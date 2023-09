La Russie affirme que le parti au pouvoir remporte la plupart des voix dans les régions ukrainiennes qu’il occupe. L’Ouest qualifie de mascarade électorale

La Commission électorale centrale russe a déclaré lundi que le parti au pouvoir dans le pays avait remporté le plus grand nombre de voix lors des élections organisées dans les régions ukrainiennes occupées, alors que Kiev et l’Occident ont dénoncé les scrutins comme étant une imposture.

Les votes ont eu lieu alors que les autorités russes tentent de resserrer leur emprise sur les territoires que Moscou a illégalement annexés il y a un an et qu’ils ne contrôlent toujours pas totalement.

Le vote pour les législatures installées par la Russie a commencé la semaine dernière. Selon la Commission électorale centrale, les législateurs du parti au pouvoir, Russie unie, sont arrivés en tête dans les quatre régions ukrainiennes annexées par Moscou en 2022 – Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia – et dans la péninsule de Crimée, annexée par le Kremlin en 2014. .

Les pays occidentaux ont dénoncé les élections comme une violation du droit international. « Nous rejetons fermement cette nouvelle tentative futile de la Russie de légitimer ou de normaliser son contrôle militaire illégal et sa tentative d’annexion de parties des territoires ukrainiens », a déclaré lundi la Commission européenne dans un communiqué, promettant des « conséquences » pour les dirigeants russes. Vendredi, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a exhorté les autres pays à ne pas reconnaître les résultats de ce qu’il a qualifié de « fausses élections ».

Les votes dans les régions ukrainiennes ont été programmés pour coïncider avec les élections nationales des législatures locales et des gouverneurs de 16 régions russes. Il y a également eu de multiples votes pour les conseils municipaux et municipaux à travers le pays et des courses pour quelques sièges vacants à la Douma d’État, la chambre basse du parlement russe.

À Moscou, Russie Unie a obtenu le plus grand nombre de voix, renvoyant Sergueï Sobianine au poste de maire. Il a gagné contre les candidats d’autres partis soutenus par le Kremlin avec plus de 76 % des voix, selon la commission électorale.

La présidente de la Commission électorale centrale russe, Ella Pamfilova, a déclaré que le taux de participation, de 43,5 % en moyenne, était le plus élevé depuis 2017. Ce chiffre inclut la Russie et les régions ukrainiennes occupées.

Dans l’une des régions ukrainiennes annexées, les médias officiels russes ont rapporté que le taux de participation était encore plus élevé. Marina Zakharova, présidente de la commission électorale de Kherson installée par la Russie, a déclaré dimanche que 65,36 % des habitants de Kherson avaient voté lors de l’élection.

La région de Kherson n’est pas entièrement sous contrôle russe, et des habitants locaux et des militants ukrainiens ont affirmé que des agents électoraux russes effectuaient des visites à domicile accompagnés de soldats armés dans les deux provinces, arrêtant ceux qui refusaient de voter et les obligeant à rédiger des « déclarations explicatives » qui pourraient être utilisé comme motif d’une affaire pénale.

Les forces armées ukrainiennes ont suggéré dimanche dans un communiqué que Moscou pourrait utiliser les votes pour identifier des hommes susceptibles d’être recrutés dans l’armée russe.

Dimanche, les responsables électoraux russes ont fait état de tentatives de sabotage du vote dans les régions occupées, où les forces de guérilla fidèles à Kiev avaient déjà tué des responsables pro-Moscou, fait sauter des ponts et aidé l’armée ukrainienne en identifiant des cibles clés.

Une frappe de drone a détruit un bureau de vote dans la région de Zaporizhzhia quelques heures avant son ouverture dimanche, a déclaré aux journalistes le vice-président de la Commission électorale centrale russe, Nikolai Boulaev. Il a déclaré qu’aucun membre du personnel n’était présent au poste au moment de l’attaque.

Un responsable nommé par la Russie dans la région voisine de Kherson a déclaré qu’une grenade réelle avait été découverte samedi près d’un bureau de vote. Selon Zakharova, la responsable électorale russe, la grenade était cachée dans des buissons à l’extérieur du bureau et le vote a dû être interrompu le temps que les services d’urgence s’en débarrassent.

Denis Pouchiline, chef par intérim de la partie de la région de Donetsk occupée par la Russie, a également déclaré dimanche dans un communiqué que le personnel du bureau de vote avait été « blessé et blessé », sans donner de détails.

Moscou a partiellement occupé Kherson et Zaporizhzhia depuis le début de la guerre en Ukraine, tandis que certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk ont ​​été envahies par les séparatistes soutenus par la Russie en 2014. Les forces ukrainiennes ont depuis repris la capitale locale éponyme de Kherson et mènent une contre-offensive à Zaporizhzhia qui a progresse lentement.

Il n’y a pratiquement pas de courses passionnantes, notait l’analyste politique Abbas Gallyamov avant la clôture du scrutin, principalement parce que « la question la plus importante de la politique russe – la question de la guerre et de la paix – n’est pas du tout à l’ordre du jour ».

« L’électeur voit que ce n’est pas intéressant », a déclaré Gallyamov, qui a déjà travaillé comme rédacteur de discours pour le président russe Vladimir Poutine, dans une interview à l’Associated Press.

Il a déclaré que personne ne voulait faire campagne en faveur de la guerre parce qu’elle n’est pas populaire et que cela affecterait les sondages. En même temps, il est impossible de faire campagne contre la guerre car « il vous sera interdit de vous présenter, jeté en prison et désigné comme ennemi du pays. Tous les candidats évitent donc ce problème.

« Les électeurs ont le sentiment que les élections ne portent pas sur ce qui est réellement réel et important. … Ce sont des élections vides », a déclaré Gallyamov.

