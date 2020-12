Le bilan des décès dus aux coronavirus en Russie est plus du triple des chiffres officiels précédemment rapportés par les autorités sanitaires, selon l’agence statistique du pays.

Le nombre s’élève actuellement à 55 265 décès dus au COVID-19, mais le service statistique de l’État fédéral de Rosstat affirme que le chiffre réel est beaucoup, beaucoup plus élevé et rapporte 186057 personnes décédées de la maladie.

Cela signifierait que la Russie a le troisième pire bilan des décès dus au virus, derrière celui des États-Unis et du Brésil.

Avec plus de 3 millions d’infections signalées, les scientifiques pensent depuis longtemps que le taux de mortalité anormalement bas de la Russie est un signe que la nation minimise le coût réel du COVID-19.

Cela n’expliquait pas pourquoi lundi le total avait bondi plus de trois fois, mais on pense que cela est dû aux chiffres précédemment rapportés ne comprenant que les décès où le virus s’est avéré être une cause après une autopsie.

Cependant, les chiffres de lundi semblent inclure tous les décès liés aux coronavirus.

Cela vient également après que Rosstat ait déclaré qu’il y avait eu une augmentation de 229 700 décès toutes causes confondues entre janvier et novembre par rapport à l’année dernière – dont la majorité a été attribuée au virus.

« Plus de 81% de cette augmentation de la mortalité au cours de cette période est due au COVID », a déclaré la vice-première ministre Tatiana Golikova, ajoutant que les mois d’automne et d’hiver avaient vu les décès augmenter alors que le COVID-19 et d’autres maladies se propageaient de manière concomitante.

À ce jour, plus de 81 millions de cas de la maladie ont été enregistrés dans le monde, le nombre de morts dans le monde se rapprochant également de plus en plus de 2 millions.

Dans toute l’Europe, la plupart des pays luttent dur pour prendre le contrôle de la vague hivernale et pour arrêter la propagation d’une nouvelle variante hautement transmissible sur ses traces. Cela a entraîné des verrouillages, des restrictions plus strictes et des célébrations de Noël annulées.

La Russie, quant à elle, a continué de résister à un verrouillage national, bien que l’aggravation de la situation à Moscou et à Saint-Pétersbourg ait entraîné la fermeture de nombreuses installations de loisirs.

Octobre a également marqué mois le plus meurtrier dans une décennie, alors rapports locaux a parlé de morgues débordantes au milieu d’une mortalité en flèche. La nation de 144,5 millions d’habitants, comme le reste de l’Europe, place désormais ses espoirs dans un vaccin.

La Russie a été le premier pays à commencer à administrer un vaccin contre le COVID-19 début décembre, bien qu’il n’ait pas été approuvé au niveau international ni soumis aux essais rigoureux habituels.

Baptisé Sputnik V, le vaccin est prioritaire pour les personnes dans les carrières les plus exposées au virus, y compris dans les secteurs de la santé, de l’éducation et du social.

Le Royaume-Uni est venu ensuite avec l’administration du premier vaccin approuvé au niveau international – le vaccin Pfizer / BioNTech – le 8 décembre.

Au cours du week-end, l’UE a emboîté le pas en déployant la solution Pfizer / BioNTech pour commencer à vacciner les 450 millions de citoyens du bloc.