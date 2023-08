La Russie affirme que le chef de Wagner, Prigojine, est mort dans un accident d’avion après des tests ADN

Commentez cette histoire Commentaire

Les enquêteurs russes ont confirmé dimanche que le chef mercenaire de Wagner, Eugène Prigojine, et les principaux dirigeants du groupe avaient été tués dans le crash de son avion dans la région de Tver en Russie, en annonçant les résultats des tests ADN sur les corps des victimes. Le Comité d’enquête russe a déclaré qu’il poursuivait son enquête sur les causes de l’accident, même si les analystes occidentaux estiment que la véritable cause pourrait ne jamais être connue en raison du système d’enquête russe opaque et souvent politisé.

La commission d’enquête russe a confirmé le 27 août que le chef du groupe Wagner, Eugène Prigojine, avait été tué dans un accident d’avion la semaine dernière près de Moscou. (Vidéo : Naomi Schanen/The Washington Post)

Les 10 personnes à bord, dont le commandant militaire de Wagner, Dmitri Outkine, ont été tuées dans l’accident mercredi. La communauté du renseignement américain examine la possibilité qu’une explosion ait provoqué la chute de l’avion, et de nombreux membres de l’élite russe sont convaincus que la mort de Prigojine était un assassinat ordonné par le Kremlin.

En juin, Prigozhin a dirigé une rébellion de courte durée de Wagner dans le but de renverser ses rivaux, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d’état-major russe, le général Valery Gerasimov. Depuis, il avait du mal à garder son mercenaire l’empire à flot, au milieu d’informations selon lesquelles des personnalités associées au ministère de la Défense se bousculaient discrètement pour reprendre les opérations lucratives de Wagner en Afrique et au Moyen-Orient.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rejeté vendredi les spéculations généralisées sur l’implication du Kremlin dans l’accident comme punition de Prigojine pour la rébellion, les qualifiant de « mensonges ».

Le président russe Vladimir Poutine a parlé jeudi de Prigojine au passé, le qualifiant d’homme « talentueux » qui « a obtenu les résultats nécessaires », mais « a commis des erreurs ». D’autres hommes politiques et écrivains russes éminents ont suivi son exemple, louant Prigojine comme un combattant coriace et vantant Wagner, considéré comme la force d’assaut la plus impitoyable et la plus réussie de la Russie dans la guerre en Ukraine.

L’avenir du groupe est incertain après la disparition de Prigojine et de ses principaux dirigeants, ses opérations étant susceptibles d’être reprises par des personnalités favorables au Kremlin, qui bénéficieront probablement de beaucoup moins de latitude que celle dont Prigojine avait bénéficié pour développer de manière agressive les activités commerciales, géopolitiques et politiques de Wagner. pouvoir militaire.

Wagner a réalisé le seul gain militaire substantiel de la Russie cette année, en aidant à capturer la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, en mai, mais au prix d’énormes pertes russes – dont beaucoup étaient des condamnés recrutés dans les prisons et envoyés sur la ligne de front. La minorité qui a survécu a été graciée par Poutine et, à son tour, a fortement soutenu Prigozhin pour leur avoir permis de se racheter en tant que « héros » russes en combattant en Ukraine.

Le député de la Douma d’État Vitali Milonov a appelé à ce que les funérailles et l’inhumation de Prigojine aient lieu à Bakhmut, pays déchiré par la guerre, une tactique qui empêcherait les milliers de membres de Wagner et leurs familles de lui rendre hommage et garantirait que sa tombe ne se transforme pas en un sanctuaire populaire pour nationalistes extrémistes et pro-guerre. Mais une telle décision rendrait également dangereux pour la propre famille de Prigojine d’assister aux funérailles et de visiter la tombe.

Les analystes russes ont prédit que les funérailles de Prigojine et d’Outkine pourraient donner lieu à un élan de soutien et potentiellement de colère, dans ce qui pourrait s’avérer un moment délicat pour Poutine, qui a qualifié le leader de Wagner de « traître » pendant la rébellion – avant d’offrir à Prigojine et à ses combattants un accord en échange de l’annulation de la mutinerie.

Des milliers de combattants de Wagner se sont installés en Biélorussie après la rébellion de juin, et Prigozhin se préparait à étendre ses opérations en Afrique, tandis que certains signaient des contacts avec le ministère de la Défense et d’autres rentraient chez eux. La plupart des condamnés ont été relâchés après avoir atteint les six mois requis de service sur le champ de bataille.

Après l’accord, Peskov a déclaré que la sécurité de Prigojine était garantie par la parole de Poutine et que le patron de Wagner continuait de voyager librement en Russie et en Afrique, se débarrassant de certains actifs et se préparant à étendre ses opérations en Afrique. Certains analystes prédisaient que sa mort n’était qu’une question de temps, compte tenu de ses nombreux ennemis puissants.

L’élite russe, quant à elle, a été intimidée par ce que beaucoup d’entre eux considèrent comme une attaque ordonnée directement ou indirectement par le Kremlin, et les analystes s’accordent sur le fait que la mort de Prigojine éliminera toute velléité de l’élite russe de s’exprimer contre la guerre ou de défier Poutine.

