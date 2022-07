La Russie affirme que la frappe sur le port ukrainien a touché des cibles militaires

“Dans le port maritime de la ville d’Odessa, sur le territoire d’un chantier naval, des missiles à longue portée de haute précision basés en mer ont détruit un navire de guerre ukrainien amarré et un entrepôt avec des missiles anti-navires Harpoon fournis par les États-Unis au régime de Kyiv, », a déclaré le porte-parole du ministère Igor Konashenkov lors d’un point de presse quotidien.

KYIV, Ukraine – Des responsables du ministère russe de la Défense ont insisté dimanche sur le fait qu’une frappe aérienne sur le port d’Odessa – moins d’un jour après que la Russie et l’Ukraine ont signé un accord sur la reprise des expéditions de céréales à partir de là – n’avait touché que des cibles militaires.

On ne savait pas immédiatement comment la frappe aérienne affecterait les plans de reprise de l’expédition de céréales ukrainiennes par voie maritime dans des couloirs sûrs à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire : Odessa, Tchernomorsk et Yuzhny.

La Russie et l’Ukraine ont signé vendredi à Istanbul des accords identiques avec l’ONU et la Turquie visant à ouvrir la voie à l’expédition de millions de tonnes de céréales ukrainiennes désespérément nécessaires, ainsi qu’à l’exportation de céréales et d’engrais russes. De hauts responsables de l’ONU ont exprimé l’espoir que l’accord mettrait fin à une impasse de plusieurs mois provoquée par la guerre en Ukraine qui menaçait la sécurité alimentaire dans le monde entier.