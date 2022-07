La Russie affirme que la frappe sur le port ukrainien a touché des cibles militaires

KYIV, Ukraine (AP) – Des responsables du ministère russe de la Défense ont insisté dimanche sur le fait qu’une frappe aérienne sur le port d’Odessa – moins d’un jour après que la Russie et l’Ukraine ont signé un accord sur la reprise des expéditions de céréales à partir de là – n’avait touché que des cibles militaires.

“Dans le port maritime de la ville d’Odessa, sur le territoire d’un chantier naval, des missiles à longue portée de haute précision basés en mer ont détruit un navire de guerre ukrainien amarré et un entrepôt avec des missiles anti-navires Harpoon fournis par les États-Unis au régime de Kyiv, », a déclaré le porte-parole du ministère Igor Konashenkov lors d’un point de presse quotidien.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré dans son allocution télévisée samedi soir que l’attaque contre Odessa “a détruit la possibilité même” d’un dialogue avec la Russie.

L’armée ukrainienne a déclaré samedi que Moscou avait attaqué le port maritime d’Odessa avec quatre missiles de croisière, dont deux avaient été abattus par la défense aérienne ukrainienne.

La porte-parole du commandement, Nataliya Humenyuk, a déclaré qu’aucune installation de stockage de céréales n’avait été touchée. Le ministre turc de la Défense, cependant, a déclaré qu’il avait reçu des informations des autorités ukrainiennes selon lesquelles un missile avait touché un silo à grains tandis qu’un autre atterrissait à proximité, bien qu’aucun des deux n’ait affecté le chargement sur les quais d’Odessa.

On ne savait pas immédiatement comment la frappe aérienne affecterait les plans de reprise de l’expédition de céréales ukrainiennes par voie maritime dans des couloirs sûrs à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire : Odessa, Tchernomorsk et Yuzhny.

La Russie et l’Ukraine ont signé vendredi à Istanbul des accords identiques avec l’ONU et la Turquie visant à ouvrir la voie à l’expédition de millions de tonnes de céréales ukrainiennes désespérément nécessaires, ainsi qu’à l’exportation de céréales et d’engrais russes. De hauts responsables de l’ONU ont exprimé l’espoir que l’accord mettrait fin à une impasse de plusieurs mois provoquée par la guerre en Ukraine qui menaçait la sécurité alimentaire dans le monde entier.

L’accord, obtenu par l’Associated Press, engageait tant Kyiv que Moscou à s’abstenir de frapper les trois ports de la mer Noire.

Ailleurs dimanche, les autorités ukrainiennes ont signalé que les bombardements russes continuaient de tuer et de blesser des civils dans le sud et l’est de l’Ukraine.

Le gouverneur de la région orientale de Donetsk, l’un des deux qui constituent le cœur industriel ukrainien du Donbass et un élément clé de l’offensive russe, a déclaré que deux civils avaient été tués et deux autres blessés au cours des dernières 24 heures.

Dimanche matin, l’armée britannique a rapporté dans sa mise à jour quotidienne des renseignements que la Russie faisait des “progrès minimes” dans son offensive en cours dans le Donbass, qui, selon elle, restait à petite échelle et se concentrait sur la ville de Bakhmut dans la région orientale de Donetsk en Ukraine.

L’état-major ukrainien a confirmé dans sa mise à jour régulière que la Russie “menait des opérations militaires pour créer les conditions” d’un assaut contre Bakhmut, tout en tirant sur les colonies environnantes et en combattant les défenseurs ukrainiens pour le contrôle d’une centrale thermique à proximité.

Dans le sud de l’Ukraine, des responsables régionaux ont déclaré qu’au moins cinq civils avaient été blessés par des obus russes dans le port de la mer Noire de Mykolaïv samedi soir et dimanche matin.

“En outre, à la suite de la dispersion des munitions et de leurs fragments, des incendies se sont produits dans des zones ouvertes de la ville”, a déclaré Vitaly Kim, gouverneur de la région de Mykolaïv.

Dans d’autres développements :

– Un groupe de réflexion basé à Washington affirme que les forces ukrainiennes se préparent probablement à lancer ou ont lancé une contre-offensive dans la région de Kherson.

L’Institut pour l’étude de la guerre a cité le conseiller de l’administration de l’oblast de Kherson, Serhiy Khlan, disant que les forces ukrainiennes ont saisi des colonies non spécifiées dans la région, mais avaient appelé les civils ukrainiens à garder le silence sur les progrès de la contre-offensive jusqu’à ce que les autorités ukrainiennes publient des déclarations officielles.

L’ISW note que les informations de source ouverte sur tout progrès des troupes ukrainiennes “seront probablement limitées et en retard sur les événements”.

– Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est au Caire pour des entretiens avec des responsables égyptiens alors que son pays cherche à briser l’isolement diplomatique et les sanctions de l’Occident suite à son invasion de l’Ukraine.

Lavrov a atterri au Caire samedi soir, la première étape de son voyage en Afrique qui comprendra également des arrêts en Éthiopie, en Ouganda et au Congo, selon la chaîne de télévision publique russe RT.

Susie Blann, Associated Press