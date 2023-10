La Russie affirme que des « néo-nazis » veillaient sur un soldat ukrainien tué dans un village touché par un missile 52

NATIONS UNIES (AP) — L’ambassadeur de Russie à l’ONU a affirmé lundi que de prétendus « néo-nazis » et des hommes en âge de servir dans l’armée étaient à la veille d’un soldat ukrainien dans un café du village qui a été touché par une frappe de missile la semaine dernière, tuant 52 personnes.

Vassily Nebenzia a déclaré lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU convoquée par l’Ukraine que le soldat était « un nationaliste ukrainien de haut rang », avec « de nombreux complices néo-nazis présents ».

Lors de l’attaque lancée jeudi par un missile balistique russe Iskander, le village de Hroza, dans la région nord-est de Kharkiv, a perdu plus de 15 % de ses 300 habitants. Le café, qui avait rouvert ses portes pour la veillée funèbre, fut rasé et des familles entières périrent.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a nié vendredi dernier que la Russie soit responsable de l’attaque de Hroza. Il a insisté, comme Moscou l’a fait dans le passé, sur le fait que l’armée russe ne cible pas les civils ni les installations civiles.

Nebenzia a réitéré que l’armée russe ne cible pas les civils ni les installations civiles. « Nous rappelons que si le régime de Kiev concentre ses soldats dans un endroit donné, ils deviennent une cible légitime pour des frappes, y compris du point de vue du DIH », a-t-il déclaré au Conseil de sécurité.

Il a également déclaré que le fait de placer des armes lourdes et des systèmes de défense antimissile dans des zones résidentielles « constitue une violation grave et conduit au type de tragédie dont nous avons parlé aujourd’hui ».

Le président russe Vladimir Poutine a répété à plusieurs reprises a décrit ses ennemis en Ukraine comme des « néo-nazis » même si le pays a un président juif qui a perdu des proches dans l’Holocauste et qui dirige un gouvernement démocratiquement élu, soutenu par l’Occident. L’Holocauste, la Seconde Guerre mondiale et le nazisme ont été des outils importants pour Poutine dans sa tentative de légitimer La guerre de la Russie en Ukrainemais les historiens considèrent leur utilisation comme de la désinformation et un stratagème cynique visant à promouvoir les objectifs du dirigeant russe.

La veillée funèbre à Hroza était dédiée à Andriy Kozyr, un soldat de Hroza décédé l’hiver dernier en combattant les forces d’invasion russes dans l’est de l’Ukraine. Selon les médias ukrainiens, il a d’abord été enterré ailleurs en Ukraine, son village natal restant sous occupation russe.

La famille de Kozyr a décidé de l’enterrer à nouveau à Hroza plus de 15 mois après sa mort, à la suite de tests ADN qui ont confirmé son identité. Parmi ceux qui sont morts dans l’attaque du missile figuraient son fils, Dmytro Kozyr, également soldat, et sa femme Nina, qui était à quelques jours de son 21e anniversaire.

Nebenzia a affirmé que le gouvernement ukrainien se tordait les mains au sujet des civils morts dans les frappes aériennes contre des hôtels, des auberges, des cafés et des magasins, « et puis un grand nombre de nécrologies de mercenaires et de soldats étrangers paraissent ».

« Quelle coïncidence », a déclaré Nebenzia. « Nous n’excluons pas qu’il en soit de même pour Hroza. »

L’ambassadeur albanais à l’ONU, Ferit Hoxha, président du conseil de ce mois-ci qui a présidé la réunion, a déclaré que la frappe de missile et les morts à Hroza soulignent une fois de plus « le prix terrible que les civils paient 20 mois après l’invasion russe ».

Il a déclaré que la Russie peut nier toute responsabilité, mais qu’elle a commencé et continue une guerre et commet des « crimes horribles », et « elle a également violé la loi ancestrale universelle du respect absolu pour ceux qui pleurent ».

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, a demandé à toutes les personnes présentes dans la salle du conseil de prendre un moment et de laisser pénétrer ce fait effroyable : « Les gens rassemblés pour pleurer leurs proches doivent maintenant être eux-mêmes affligés. »

« Il s’agit de l’une des frappes les plus meurtrières menées par la Russie contre l’Ukraine depuis le début de son invasion à grande échelle l’année dernière », a-t-il déclaré, soulignant le soutien des États-Unis aux enquêteurs de l’ONU et des autorités locales qui se sont rendus à Hroza pour recueillir d’éventuelles preuves de guerre. crimes.

L’ambassadeur adjoint de la Chine à l’ONU, Geng Shuang, dont le pays est un proche allié de la Russie, a déclaré que Pékin trouvait les lourdes pertes civiles dans l’attaque du village « préoccupantes ».

La rédactrice d’Associated Press, Jennifer Peltz, a contribué à ce rapport des Nations Unies.