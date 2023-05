La Russie affirme que des missiles britanniques Storm Shadow ont frappé Lougansk | Nouvelles du monde

La Russie affirme que deux bâtiments à Louhansk ont ​​été détruits par des missiles de croisière britanniques Storm Shadow (Photo: Reuters) Les forces ukrainiennes auraient frappé deux sites industriels dans la ville occupée de Lougansk avec des missiles de croisière Storm Shadow fournis par la Grande-Bretagne, rapportent les médias russes. Bien que les rapports ne soient pas confirmés, s’ils sont vrais, ce serait la première fois que L’armée ukrainienne a utilisé les missiles de croisière britanniques à longue portée, dont le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a confirmé qu’ils avaient été fournis à Kiev plus tôt cette semaine. Les missiles auraient été fournis à condition qu’ils ne puissent être utilisés que sur le territoire ukrainien et qu’ils ne soient pas utilisés pour attaquer des cibles à l’intérieur des frontières internationalement acceptées de la Russie. La « République populaire » de Louhansk, soutenue par le Kremlin, a été initialement formée par des contre-révolutionnaires russes en 2014 et a d’abord fonctionné comme un État séparatiste jusqu’à son annexion par la Russie en 2022. Le ministère russe a déclaré que les missiles avaient touché vendredi une usine de production de polymères et une usine de transformation de la viande à Louhansk. (Photo : Reuters) Le ministère russe a déclaré que les missiles avaient touché vendredi une usine de fabrication de polymères et une usine de transformation de viande à Louhansk. « Des missiles air-air Storm Shadow fournis au régime de Kiev par la Grande-Bretagne ont été utilisés pour la frappe, contrairement aux déclarations de Londres selon lesquelles ces armes ne seraient pas utilisées contre des cibles civiles », a déclaré le ministère. Dans une autre erreur humiliante, le ministère de la Défense a également annoncé qu’il avait abattu deux avions de combat ukrainiens – un Su-24 et un MiG-29 – qui se sont révélés plus tard être des avions russes. Dans son dernier bulletin, le ministère a également déclaré que les forces russes avaient pris le contrôle d’un autre bloc dans la ville orientale de Bakhmut, que Moscou tente de capturer depuis plus de 10 mois dans une bataille d’artillerie attritionnelle. « Les unités des Forces aéroportées ont apporté leur soutien aux unités d’assaut et ont bloqué l’ennemi sur les flancs », a-t-il déclaré. Plus tôt cette semaine, la Russie a admis qu’il était forcé de se retirer de certaines parties de Bakhmut, le groupe de mercenaires Wagner accusant les troupes de « céder » le territoire. Le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a déclaré que les Ukrainiens s’étaient emparés des hauteurs surplombant la ville et avaient ouvert la route principale menant de l’ouest. Plus : Tendance

« La perte du réservoir de Berkhivka – la perte de ce territoire qu’ils ont abandonné – c’est 5 km2, rien qu’aujourd’hui », a-t-il déclaré vendredi. Répondant à l’affirmation de Moscou selon laquelle les troupes avaient changé de position pour des raisons stratégiques, Prigozhin a souligné que le mouvement avait été une retraite « et non un regroupement ». La livraison des missiles Storm Shadow à l’Ukraine a provoqué la fureur à Moscou, qui a a promis « une réponse adéquate » de son armée après que les missiles de croisière – chacun coûtant 2,2 millions de livres sterling avec une portée de plus de 150 milles – aient été offerts à Kiev. L’expert militaire Vladislav Shurygin a déclaré à l’émission de chat politique Vremya Pokazhet de Channel One que le Kremlin devait menacer directement Londres sur toute utilisation des roquettes dans la guerre en Ukraine. Il a dit : « Nous devons faire un gouvernement déclaration de nos dirigeants selon laquelle dès que le premier missile Storm Shadow sera utilisé sur le territoire russe, y compris la Crimée, nous annulerons toutes les infrastructures britanniques – tous les câbles, tous les câbles Internet. Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré: « Le don de ces systèmes d’armes donne à l’Ukraine la meilleure chance de se défendre contre la brutalité continue de la Russie, en particulier le ciblage délibéré des infrastructures civiles ukrainiennes, ce qui est contraire au droit international ». « L’Ukraine a le droit de pouvoir se défendre contre cela. » Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

