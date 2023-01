La Russie affirme que 63 soldats ont été tués dans une frappe ukrainienne

La Russie a annoncé au moins 60 morts à la suite des frappes ukrainiennes.

Les frappes ont eu lieu à Makiivka, dans l’est de l’Ukraine.

Les récentes frappes russes en Ukraine ont fait cinq morts et plusieurs blessés.

La Russie a déclaré lundi que plus de 60 soldats avaient été tués lors d’une frappe ukrainienne sur le territoire sous contrôle russe lors d’un assaut du Nouvel An, la plus grande perte de vies signalée par Moscou à ce jour.

Kyiv a assumé la responsabilité de la grève, qui, selon elle, a eu lieu dans la ville occupée de Makiivka, dans l’est de l’Ukraine, le soir du Nouvel An.

Dans une rare annonce qui a suivi les critiques des correspondants militaires russes, le ministère de la Défense à Moscou a déclaré que 63 militaires russes avaient été tués “à la suite d’une frappe de quatre missiles” à Makiivka.

Il s’agit de la plus grande perte de vies humaines signalée par le ministère russe de la Défense à ce jour dans un conflit qui s’éternise depuis que le président Vladimir Poutine a ordonné l’invasion des troupes russes le 24 février 2022.

LIRE | L’OTAN affirme que la Russie utilise l’hiver comme arme dans la guerre en Ukraine

Le ministère russe a déclaré que des systèmes de roquettes Himars fournis par les États-Unis avaient été utilisés et que la cible était un point de déploiement temporaire.

Tard lundi, l’état-major des forces armées ukrainiennes a déclaré dans un communiqué que ses forces étaient à l’origine des frappes sur Makiivka.

“Jusqu’à 10 unités d’équipements militaires ennemis de divers types ont été détruites et endommagées”, a déclaré l’état-major.

Plus tôt dans la journée, le département des communications stratégiques des forces armées ukrainiennes a déclaré que près de 400 soldats russes avaient été tués à Makiivka.

L’état-major, qui communique habituellement sur de tels incidents, n’a pas confirmé le chiffre et a indiqué que les “pertes” humaines étaient toujours en train d’être établies.

Les correspondants de guerre russes, qui ont gagné en influence ces derniers mois, ont déclaré que des centaines de personnes auraient pu être tuées lors de la frappe contre une école professionnelle à Makiivka et ont accusé les hauts commandants russes de ne pas apprendre des erreurs du passé.

L’ancien chef séparatiste russe Igor Strelkov a déclaré que les troupes, composées en grande partie de Russes mobilisés, étaient stationnées dans un bâtiment non protégé qui a été “presque complètement” détruit parce que des munitions stockées sur les lieux ont explosé lors de la frappe.

Il a dit que “des centaines” avaient été tués et blessés.

Andrei Medvedev, vice-président de la législature de la ville de Moscou, a déclaré :

Dix mois après le début de la guerre, il est dangereux et criminel de considérer l’ennemi comme un imbécile qui ne voit rien.

Le gouverneur de Samara, Dmitry Azarov, a déclaré que parmi les victimes figuraient des habitants de sa région, ajoutant qu’une ligne d’assistance téléphonique avait été mise en place pour leurs proches.

Sur les réseaux sociaux, certains ont accusé les autorités russes de minimiser le nombre de morts.

“Cher Dieu, qui croira au chiffre de 63 ? Le bâtiment a été complètement détruit”, a écrit une Russe, Nina Vernykh, sur le plus grand réseau social du pays, VKontakte.

Une annonce sur le réseau social a exhorté les Russes à collecter des vêtements, des médicaments et du matériel pour ceux qui ont survécu à la grève.

“Tout ce que les mobilisés avaient sur eux reste sous les décombres”, précise le communiqué.

Une autre annonce a indiqué que les habitants de quatre des villes de la région – Samara, Tolyatti, Syzran et Novokuibyshevsk – se rassembleront mardi pour pleurer les troupes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces du pays avaient abattu plus de 80 drones depuis le début de 2023.

“Dans un avenir proche, ce nombre pourrait augmenter”, a-t-il déclaré.

Il a également déclaré qu’il était primordial d’augmenter “le coût d’une nouvelle mobilisation et de la guerre dans son ensemble pour l’Etat terroriste”.

Bulletin Quotidien Bonjour, S.A. Rejoignez le million de lecteurs de News24 qui se sont inscrits pour recevoir les meilleures histoires incontournables du jour dans leur boîte de réception. Rejoignez-les et recevez des nouvelles premium, tous les jours de la semaine à 6 heures du matin. S’inscrire

Les frappes russes à travers l’Ukraine la veille du Nouvel An et le jour de l’An ont tué au moins cinq personnes et en ont blessé des dizaines.

Kyiv a de nouveau été la cible de tirs de drones de fabrication iranienne lundi, bien que les forces ukrainiennes aient affirmé que la majorité avait été abattue par les défenses aériennes.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a signalé une explosion dans le nord-est de Kyiv et a déclaré que les services d’urgence avaient été dépêchés.

“Un homme de 19 ans blessé a été hospitalisé dans le quartier Desnyanskyi de la capitale”, a-t-il déclaré.

Lundi soir, le chef de la région de Kharkiv, Oleg Synegubov, a déclaré que la deuxième ville d’Ukraine et la région environnante avaient de nouveau été attaquées avec des missiles russes.

Il a écrit:

Les infrastructures critiques ont été ciblées.

Le général Valery Zaluzhny, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, a déclaré que l’armée avait jusqu’à présent libéré “40% des territoires occupés après le 24 février”.

Des journalistes de l’AFP à Kramatorsk, la capitale administrative de facto de la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, ont fait état de quatre fortes explosions lundi soir.

Le ministère russe de la Défense a déclaré lundi soir sur les réseaux sociaux avoir mené des frappes près de la ville et dans la région de Kharkiv, affirmant avoir tué “plus de 70 mercenaires étrangers”.

Après avoir subi une série de défaites humiliantes sur le champ de bataille, Moscou a commencé à cibler les infrastructures électriques et autres infrastructures critiques en octobre.

Les frappes ont provoqué de vastes pannes d’électricité et coupé l’approvisionnement en eau et le chauffage des civils alors que la température dans certaines régions est tombée en dessous de zéro.

Des gens marchent devant un bâtiment détruit à Tchernihiv, en Ukraine. Getty Images PHOTO : Diego Herrera Carcedo, Agence Anadolu via G

Le chef des droits de l’homme de l’ONU a averti que la campagne avait infligé des “épreuves extrêmes” aux Ukrainiens et a dénoncé les crimes de guerre probables des forces russes.

L’Ukraine et l’Union européenne tiendront un sommet à Kyiv le 3 février pour discuter du soutien financier et militaire, a annoncé lundi le bureau de Zelensky dans un communiqué qui faisait suite à un appel téléphonique avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Les dirigeants ont discuté de la fourniture d’armes “appropriées” et d’un nouveau programme d’aide financière de 18 milliards d’euros (19 milliards de dollars) à l’Ukraine, Zelensky faisant pression pour que la première tranche soit envoyée ce mois-ci, selon le communiqué.