La Russie affirme qu’au moins 27 personnes ont été tuées dans une explosion sur le marché de Donetsk | Guerre Russie-Ukraine

Au moins 27 personnes ont été tuées et 25 blessées après le bombardement d’un marché à la périphérie de la ville de Donetsk occupée par la Russie, ont indiqué les autorités locales.

Denis Pouchiline, chef des autorités installées à Donetsk par Moscou, a imputé l’attaque de la banlieue de Tekstilshchik à l’armée ukrainienne.

Pouchiline a déclaré que la zone avait été touchée par des tirs d’artillerie de calibre 155 mm et 152 mm et que les obus avaient été tirés depuis la direction de Kurakhove et Krasnohorivka, à l’ouest.

Il a annoncé une journée de deuil lundi.

“Ces attaques terroristes du régime de Kiev démontrent clairement son manque de volonté politique pour parvenir à la paix et au règlement de ce conflit par des moyens diplomatiques”, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part de l’Ukraine.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, « condamne fermement toutes les attaques contre des civils et des infrastructures civiles, y compris le bombardement d’aujourd’hui de la ville de Donetsk en Ukraine », selon un porte-parole de l’ONU, ajoutant que toutes ces attaques étaient interdites par le droit international humanitaire.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne s’est pas adressé à Tekstilshchik dans son discours vidéo nocturne, mais a déclaré qu’en une seule journée, la Russie avait bombardé plus de 100 villes et villages dans neuf régions d’Ukraine et que les attaques dans la région de Donetsk avaient été « particulièrement graves ». ».

Les forces ukrainiennes présentes à Tavria, ou zone sud, ont déclaré sur Facebook que les soldats sous leur commandement n’étaient pas responsables du bombardement du marché.

«Donetsk, c’est l’Ukraine!» Ça disait. “La Russie devra répondre du meurtre d’Ukrainiens.”

Les séparatistes soutenus par Moscou contrôlent depuis 2014 les régions de Donetsk et de Louhansk, dans le sud-est de l’Ukraine, connues collectivement sous le nom de Donbass.

Le président russe Vladimir Poutine les a « reconnues » comme des républiques distinctes peu avant de lancer son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022 et elles faisaient partie des quatre régions ukrainiennes annexées par la Russie en septembre 2022, dans une démarche condamnée comme illégale par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Dimanche, le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces russes avaient pris le contrôle du village de Krokhmalne, dans la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine.

Volodymyr Fityo, porte-parole du commandement des forces terrestres ukrainiennes, a déclaré aux journalistes que les forces de Kiev s’étaient retirées de la zone.

Fityo a déclaré que Krokhmalne comptait environ 45 habitants avant le début de l’invasion à grande échelle de la Russie en février 2022.

Dans un reportage depuis Kiev, Rob McBride d’Al Jazeea a déclaré que les autorités ukrainiennes ont minimisé l’importance du retrait.

“Ils [Ukrainians] Ils disent que c’était un petit village et qu’ils n’ont cédé que quelques kilomètres aux Russes… ils disent que cela n’avait que peu de conséquences sur la situation globale », a déclaré McBride d’Al Jazeera.

Alors que la guerre russe en Ukraine approche de ses deux ans, les forces de Moscou et de Kiev ont continué à se battre tout au long de l’hiver à partir de positions essentiellement statiques le long d’une ligne de front d’environ 1 500 kilomètres (930 milles).

Les récentes attaques russes ont également tenté de trouver des failles dans la défense ukrainienne en utilisant un grand nombre de missiles de différents types dans le but apparent de saturer les systèmes de défense aérienne.