La Russie affirme qu’Apple a aidé l’Agence américaine de sécurité nationale à pirater des iPhone appartenant à des citoyens russes

La Russie a affirmé qu’Apple avait fourni à l’Agence américaine de sécurité nationale (NSA) un accès détourné aux iPhones appartenant à la fois aux citoyens russes et aux diplomates étrangers basés dans le pays, Reuter rapports.

Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a déclaré jeudi qu’il avait découvert un complot utilisant des logiciels malveillants jusque-là inconnus pour accéder à des vulnérabilités dites de porte dérobée spécialement conçues dans les appareils Apple, affirmant que la NSA avait utilisé la porte dérobée pour accéder à plusieurs milliers d’appareils Apple, y compris ceux appartenant à citoyens russes et diplomates étrangers.

Le rapport, repéré par 9to5Macpoursuit en affirmant que l’intrigue démontre une relation étroite entre Apple et la National Security Agency des États-Unis, responsable du renseignement et de la sécurité cryptographiques et des communications, bien qu’Apple soit fortement en désaccord.

Dans un communiqué, Apple a nié l’allégation. « Nous n’avons jamais travaillé avec un gouvernement pour insérer une porte dérobée dans un produit Apple et nous ne le ferons jamais. »

Malgré ses affirmations, la Russie n’a fourni aucune preuve qu’Apple ait coopéré ou eu connaissance de la campagne d’espionnage présumée.