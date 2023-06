La Russie a affirmé avoir repoussé une « offensive majeure » dans la région de Donetsk et avoir tué des centaines de soldats ukrainiens, mais ces affirmations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Les responsables ukrainiens n’ont fait aucun commentaire et ont souligné la nécessité du secret sur les opérations ces derniers jours alors que l’anticipation d’une contre-offensive majeure grandit. Les officiers militaires ukrainiens ont prédit qu’une telle contre-offensive serait précédée et accompagnée de feintes et d’attaques de diversion pour « façonner le champ de bataille » et causer autant de confusion que possible dans les rangs russes.

Le ministère de la Défense à Moscou a déclaré que l’Ukraine avait attaqué avec six bataillons mécanisés et deux chars.

« Le matin du 4 juin, l’ennemi a lancé une offensive de grande envergure dans cinq secteurs du front en direction de Donetsk-Sud », a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur l’application de messagerie Telegram à 1h30 du matin, heure de Moscou.

« L’objectif de l’ennemi était de percer nos défenses dans le secteur le plus vulnérable, à son avis, du front », a-t-il déclaré. « L’ennemi n’a pas accompli ses tâches, il n’a pas réussi. »

Le ministère a affirmé que 250 soldats ukrainiens avaient été tués et 16 chars, trois véhicules de combat d’infanterie et 21 véhicules blindés de transport de troupes détruits.

Des vidéos de combat publiées en ligne montraient ce qui était censé être des voitures blindées ukrainiennes explosant dans des champs près de Velyka Novosilka, à 60 miles à l’ouest de la ville de Donetsk, mais il était impossible de dire à partir des vidéos quand elles ont été prises et quel a été le résultat de la bataille. .

La mise à jour quotidienne de l’état-major ukrainien dimanche n’a fait aucune mention d’une offensive majeure à Donetsk, mais a fait état de 29 affrontements dans les régions de Donetsk et Lougansk et de 15 frappes aériennes contre les troupes ennemies à travers le pays.

L’Institut pour l’étude de la guerre à Washington, qui surveille les signes de mouvements de troupes, a déclaré: « Les forces ukrainiennes ont mené des attaques au sol locales et auraient fait des gains tactiques limités dans l’oblast de Donetsk occidental et l’oblast de Zaporizhzhia oriental. »

Dimanche, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a publié un message sur Twitter, citant une chanson de Depeche Mode, « Enjoy the Silence ».

« Les mots sont très inutiles. Ils ne peuvent que faire du mal », a déclaré le tweet.

Dimanche également, les forces armées ukrainiennes ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux d’une succession de soldats face à la caméra et mettant leur doigt sur les lèvres, soulignant la nécessité du secret. Dans une interview publiée le même jour dans le Wall Street Journal, le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a déclaré que les préparatifs de la contre-offensive étaient terminés.

« Nous croyons fermement que nous réussirons », a-t-il déclaré, mais a admis qu’il ne savait pas combien de temps cela prendrait.

«Pour être honnête, cela peut aller de différentes manières, complètement différentes. Mais nous allons le faire et nous sommes prêts », a-t-il déclaré.

L’Ukraine a fait des progrès remarquables dans la libération du territoire occupé à la fin de l’année dernière, mais les forces russes ont eu plusieurs mois depuis pour préparer des positions défensives, et il y a une appréhension généralisée parmi les forces ukrainiennes quant au coût humain d’une contre-offensive, mais aussi la conscience que le coût pourrait augmenter le plus longtemps Kiev attend.

Zelenskiy a déclaré que l’Ukraine ne disposait pas de toutes les armes occidentales qu’elle souhaitait pour lancer la contre-offensive mais qu’elle ne pouvait plus attendre, mais a averti qu' »un grand nombre de soldats mourront ».

L’Ukraine a préparé 12 brigades, soit environ 60 000 soldats, pour mener une attaque qu’elle espère montrer qu’elle peut forcer les envahisseurs russes, qui totalisent environ 300 000, à quitter son territoire, dont certains sont occupés depuis 2014.