La Russie affirme avoir pris le contrôle de l’ukrainien Soledar

La Russie a déclaré vendredi que ses forces avaient pris le contrôle de la ville minière de Soledar dans l’est de l’Ukraine, affirmant avoir fait son premier gros gain sur le champ de bataille après six mois de revers militaires.

Les forces russes ont capturé jeudi soir la ville, longtemps au centre de violents combats et de bombardements, a indiqué le ministère de la Défense.

Il a déclaré que cela permettrait de couper les routes d’approvisionnement ukrainiennes vers la plus grande ville de Bakhmut, au sud-ouest, et d’y piéger les forces ukrainiennes restantes.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement l’affirmation de la Russie, qui est intervenue après des jours de silence du ministère sur le sort de la ville.

Le chef du groupe de mercenaires russes Wagner avait déclaré mercredi que ses forces avaient achevé la “libération” complète de la ville minière de Soledar, une affirmation démentie par le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy qui a déclaré que les combats se poursuivaient.

Le ministère de la Défense de Moscou a déclaré :

La capture de Soledar a été rendue possible par le bombardement constant de l’ennemi par l’aviation d’assaut et de l’armée, les forces de missiles et l’artillerie d’un groupement de forces russes.