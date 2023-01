La Russie affirme avoir effectué un exercice de missile hypersonique dans l’Atlantique

Le ministère a noté que la frégate Admiral Gorshkov “est un navire polyvalent moderne, équipé de missiles guidés et conçu pour opérer dans des zones maritimes et océaniques éloignées”.

“Conformément à la situation d’entraînement, la frégate s’est entraînée à organiser [a] Frappe du missile hypersonique Tsirkon contre une cible maritime à une distance de plus de 900 kilomètres”, a déclaré le ministère russe de la Défense dans son communiqué sur l’exercice.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé le développement des missiles hypersoniques Zircon (ou Tsirkon) en 2019 lorsqu’il a déclaré que les missiles avaient une vitesse maximale de mach 9 (ou neuf fois la vitesse du son) et avaient une portée de 1000 kilomètres (620 miles ). Les missiles, a déclaré Poutine, “peuvent toucher des cibles marines ou terrestres”.

“Équipé de Tsirkon [missiles]le navire est capable de lancer des frappes précises et puissantes sur n’importe quelle cible offshore et onshore”, a-t-il déclaré.

Le test par la Russie de ses capacités de frappe dans l’océan Atlantique est susceptible d’être considéré comme une étape provocatrice par les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN.

Les relations entre Moscou et l’Occident sont au plus bas après l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie.

La Russie accuse l’Occident, qui a fourni à l’Ukraine des milliards de dollars d’armes et d’aide militaire, de mener une guerre par procuration contre elle.