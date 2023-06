La Russie affirme avoir déjoué les attaques ukrainiennes dans les provinces annexées par Moscou

KYIV, Ukraine (AP) – Des responsables russes ont déclaré que leurs forces avaient déjoué de vastes attaques ukrainiennes dans deux provinces ukrainiennes illégalement annexées par Moscou. L’armée ukrainienne a suggéré que les rapports russes faisaient partie d’une campagne de désinformation alors que Kiev se prépare à une contre-offensive anticipée.

Le ministère russe de la Défense a déclaré dans une rare vidéo tôt le matin publiée lundi que ses forces avaient repoussé dimanche un assaut « à grande échelle » en cinq points de la province de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, l’une des quatre régions que le président Vladimir Poutine a revendiquées comme territoire russe l’automne dernier, mais n’est que partiellement contrôlée par Moscou.

« L’objectif de l’ennemi était de percer nos défenses dans le secteur le plus vulnérable, à son avis, du front », a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konashenkov. « L’ennemi n’a pas accompli ses tâches. Cela n’a pas eu de succès.

Konashenkov a déclaré que 250 membres du personnel ukrainiens avaient été tués et que 16 chars ukrainiens, trois véhicules de combat d’infanterie et 21 véhicules de combat blindés avaient été détruits.

Vladimir Rogov, un fonctionnaire installé à Moscou dans la province de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l’Ukraine. a déclaré dimanche que les forces de Kiev ont également tenté de percer les défenses russes mais ont été repoussées après avoir avancé de 400 mètres (moins d’un quart de mile) dans le territoire occupé par la Russie.

Les hostilités actives ont repris tôt lundi, a déclaré Rogov, ajoutant que « l’ennemi a lancé une force encore plus importante dans l’attaque qu’hier ». La nouvelle tentative de percer la ligne de front était « plus à grande échelle et organisée », a-t-il déclaré, ajoutant : « Une bataille est en cours ».

Les responsables ukrainiens n’ont pas confirmé les attaques. Le Centre des communications stratégiques des forces armées ukrainiennes a déclaré sur Telegram que les forces russes « intensifiaient leurs opérations d’information et psychologiques ».

« Afin de démoraliser les Ukrainiens et d’induire en erreur la communauté (y compris leur propre population), les propagandistes russes répandront de fausses informations sur la contre-offensive, ses orientations et les pertes de l’armée ukrainienne. Même s’il n’y a pas de contre-offensive », lit-on dans un communiqué sur Telegram.

L’Ukraine attend souvent la fin de ses opérations militaires pour confirmer ses actions, imposant des coupures de presse dans l’intervalle. Le ministère russe de la Défense a déclaré que l’attaque présumée de Donetsk avait commencé dimanche matin et qu’il n’était pas clair pourquoi il avait attendu lundi pour l’annoncer.

Pendant des mois, les responsables ukrainiens ont parlé de plans pour lancer une contre-offensive printanière pour récupérer le territoire que la Russie occupe depuis l’invasion du pays le 24 février 2022, ainsi que la péninsule de Crimée, dont elle s’est emparée en 2014.

Mais ils ont donné des signaux confus quant à savoir si des attaques préliminaires limitées visant à affaiblir les forces et les installations militaires russes marqueraient le début de la campagne, ou seulement un assaut simultané à part entière sur toute la ligne de front de 1 100 kilomètres (684 milles).

Au moins deux facteurs ont joué dans le calendrier : l’amélioration des conditions au sol pour le mouvement des troupes et de l’équipement après l’hiver, et le déploiement d’armes occidentales plus avancées et la formation des troupes ukrainiennes à leur utilisation.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense a déclaré que l’Ukraine avait utilisé six bataillons mécanisés et deux chars dans l’attaque. Le ministère a publié une vidéo prétendant montrer la destruction de certains équipements dans un champ.

Dans une rare mention spécifique de la présence des principaux chefs militaires russes dans les opérations sur le champ de bataille, Konashenkov a déclaré que le chef d’état-major des forces armées russes, le général Valery Gerasimov, « était à l’un des postes de commandement avancés ».

L’annonce de l’implication directe de Gerasimov pourrait être une réponse aux critiques de certains blogueurs militaires russes et d’Evgeny Prigozhin, le chef du groupe de mercenaires russes Wagner, selon lesquelles les chefs militaires russes n’ont pas été suffisamment visibles au front ou n’ont pas pris suffisamment de contrôle ou de responsabilité pour leur pays. opérations militaires en Ukraine.

Cette version a été corrigée pour montrer que Donetsk est situé dans l’est de l’Ukraine.

Susie Blann, Associated Press