La Russie affirme avoir déjoué les attaques sur le pont de Crimée, qui a été brièvement fermé pour la troisième fois

KIEV, Ukraine (AP) — La Russie a déclaré samedi que ses forces avaient détruit trois drones navals ukrainiens utilisés pour tenter d’attaquer un pont clé reliant la Russie à la Crimée annexée par Moscou, forçant sa fermeture temporaire pour la troisième fois en moins d’un an.

Un drone naval a été détruit vendredi soir et deux autres tôt samedi matin, selon le ministère russe de la Défense. Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des responsables ukrainiens.

Route d’approvisionnement clé pour les forces du Kremlin dans la guerre avec l’Ukraine, le pont de Kertch a été la cible d’attaques répétées depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle.

En octobre, une explosion provoquée, selon les autorités russes, par un camion piégé, a fait trois morts. Une nouvelle attaque sur le pont en juillet, tuant un couple et blessant grièvement leur fille, a laissé une partie de la chaussée dangereusement suspendue.

Le pont reliant la Crimée à la Russie revêt une grande importance pour Moscou, tant sur le plan logistique que psychologique, en tant qu’artère clé pour les approvisionnements militaires et civils et en tant qu’affirmation du contrôle du Kremlin sur la péninsule annexée en 2014.

Samedi après-midi, un civil a été tué et deux autres blessés lors du bombardement de la région russe de Belgorod, frontalière avec l’Ukraine, a déclaré le gouverneur de Belgorod Viatcheslav Gladkov. Deux drones ukrainiens ont attaqué la région de Valuysky, causant des dégâts mineurs à une maison privée et à une voiture, tandis qu’un autre drone a été intercepté par la défense aérienne russe dans la région de Grayvoronsky.

Une femme a également été blessée samedi lors du bombardement d’un village de la région voisine de Koursk, également frontalière de l’Ukraine, a déclaré le gouverneur régional Roman Starovoit. Il a imputé les bombardements à l’Ukraine.

Les autorités ukrainiennes, qui évitent généralement de commenter les attaques sur le sol russe, n’ont pas précisé si elles avaient lancé ces attaques. Les frappes de drones et les bombardements sur les régions frontalières russes sont monnaie courante.

Par ailleurs, quatre personnes ont été blessées dans le bombardement ukrainien de la ville de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, a déclaré samedi le maire nommé à Moscou, Aleksei Kulemzin. Donetsk est la capitale régionale de la province ukrainienne orientale du même nom, qui faisait partie des quatre provinces ukrainiennes illégalement annexées par la Russie en septembre. La ville est passée sous le contrôle des séparatistes soutenus par la Russie en 2014.

L’armée ukrainienne a déclaré samedi dans un communiqué régulier qu’au cours des 24 heures précédentes, la Russie avait lancé quatre frappes de missiles et 39 frappes aériennes, en plus de 42 attaques à l’aide de lance-roquettes multiples. Le maire de Kryvy Rih, Oleksandr Vilkul, a déclaré que la défense antiaérienne de la ville du centre de l’Ukraine, ville natale du président Volodymyr Zelensky, avait réussi à déjouer une frappe, sans préciser la nature de l’attaque.

Des responsables militaires britanniques ont déclaré samedi que la Russie risquait de diviser ses forces pour tenter d’empêcher une percée ukrainienne dans le sud de l’Ukraine. Selon les renseignements britanniques, les forces ukrainiennes ont continué à mener des actions offensives sur l’axe d’Orikhiv, dans le sud de l’Ukraine, leurs unités atteignant la première ligne défensive principale russe.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré vendredi que les troupes de Kiev avançaient dans la région de Zaporizhzhia.

Le président russe Vladimir Poutine accueillera le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan pour des entretiens la semaine prochaine, a annoncé vendredi le Kremlin, un peu plus de six semaines après que Moscou a rompu un accord négocié par Ankara et l’ONU qui permettait aux céréales ukrainiennes d’atteindre les marchés mondiaux en toute sécurité malgré les 18- mois de guerre.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Poutine et Erdogan se rencontreraient lundi à Sotchi, station balnéaire russe de la mer Noire.

Susie Blann, Associated Press