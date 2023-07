La Russie affirme avoir déjoué l’attaque de drones ukrainiens sur Moscou alors que la contre-offensive de Kiev se poursuit

Les défenses aériennes russes ont déjoué mardi une attaque de drone ukrainien sur Moscou qui a incité les autorités à fermer brièvement l’un des aéroports internationaux de la ville, ont déclaré des responsables, alors qu’une analyse occidentale a déclaré que la Russie avait réussi à ralentir la contre-offensive récemment lancée par Kiev.

L’attaque par drone, qui fait suite à de précédents raids similaires sur la capitale russe, était le premier assaut connu contre la capitale russe depuis une mutinerie avortée lancée il y a 11 jours par le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin. Ses troupes de Wagner ont marché sur Moscou dans le plus grand – bien que de courte durée – défi au président russe Vladimir Poutine en plus de deux décennies de son règne.

Les autorités ukrainiennes, qui évitent généralement de commenter les attaques sur le sol russe, n’ont pas précisé si elles avaient lancé le raid de drones.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que quatre des cinq drones avaient été abattus par des défenses aériennes à la périphérie de Moscou et que le cinquième avait été bloqué par des moyens de guerre électronique et forcé vers le bas.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré qu’il n’y avait pas eu de victimes ni de dégâts.

L’attaque par drone a incité les autorités à restreindre temporairement les vols à l’aéroport de Moscou Vnukovo et à détourner les vols vers deux autres aéroports principaux de Moscou. Vnukovo est à environ 15 kilomètres (9 miles) au sud-ouest de Moscou.

En mai, deux attaques de drones audacieuses ont secoué la capitale russe, dans ce qui semblait être les frappes les plus profondes de Kiev en Russie.

Le raid est intervenu alors que les forces ukrainiennes continuaient de sonder les défenses russes dans le sud et l’est de leur pays dans les premières étapes d’une contre-offensive.

Oleksiy Danilov, le secrétaire du Conseil de sécurité et de défense de l’Ukraine, a accusé l’armée de se concentrer actuellement sur la destruction de l’équipement et du personnel russes et a affirmé que les derniers jours de combats avaient été particulièrement « fructueux ».

Il n’a fourni aucune preuve à l’appui de sa réclamation et il n’a pas été possible de la vérifier de manière indépendante.

Les Ukrainiens sont confrontés à des champs de mines, des fossés antichars et d’autres obstacles, ainsi qu’à des lignes défensives superposées qui auraient jusqu’à 20 kilomètres (12 miles) de profondeur à certains endroits alors qu’ils tentent de déloger les occupants russes.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré mardi que les forces du Kremlin avaient « affiné (leurs) tactiques visant à ralentir les opérations de contre-offensive blindée ukrainienne dans le sud de l’Ukraine ».

Moscou a mis l’accent sur l’utilisation de mines antichars pour ralentir l’assaut, selon l’évaluation, laissant les assaillants à la merci des drones, des hélicoptères et de l’artillerie russes.

« Bien que la Russie ait obtenu un certain succès avec cette approche dans les premiers stades de la contre-offensive de l’Ukraine, ses forces continuent de souffrir de faiblesses majeures, en particulier d’unités surchargées et d’une pénurie de munitions d’artillerie », indique l’évaluation.

Les analystes occidentaux disent que la contre-offensive, même si elle prospère, ne mettra pas fin à la guerre qui a commencé avec l’invasion à grande échelle de la Russie en février 2022.

La Russie, quant à elle, a poursuivi son barrage de missiles et de drones loin derrière la ligne de front.

Oleksandr Lyssenko, maire de la ville de Soumy, dans le nord-est de l’Ukraine, a déclaré que trois personnes avaient été tuées et 21 autres blessées lors d’une frappe de drone russe lundi qui a endommagé deux immeubles d’habitation.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que l’attaque avait également endommagé le siège régional du Service de sécurité ukrainien, la principale agence de renseignement du pays. Il a fait valoir que le pays avait besoin de plus de systèmes de défense aérienne pour aider à repousser les raids russes.

